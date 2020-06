OnePlus Nord má šokovat cenou. Bude stát stejně jako první zabiják vlajkových lodí?

Když značka OnePlus začínala, nabízela slušně vybavené smartphony s vlajkovými čipsety, a to za cenu, o níž si mohla konkurence nechat jen zdát. Vždy se našel nějakým kompromis, díky nízké ceně se však nad ním dalo mávnout rukou. S každou novou generací bylo těch kompromisů méně, ruku v ruce ale narůstala prodejní cena. Dnes jsou již telefony OnePlus jak výbavou, tak cenou plnohodnotnou konkurencí zavedeným značkám, příští telefon značky by ale mohl být jakýmsi návratem ke kořenům.

OnePlus Nord: zabiják telefonů vyšší střední třídy?

Alespoň to naznačuje poslední tweet šéfa OnePlus Carla Peie, který nedávno zavzpomínal na staré dobré časy „zabijáka vlajkových lodí“ OnePlus One. Zahraniční média si tuto vzpomínku vyložila vcelku jednoznačně – příští telefon, který bude představen v horizontu několika příštích týdnů, bude chtít opět zaujmout slušnou výbavou za bezkonkurenční cenu. Ta by prý mohla být stejná jako před lety u modelu OnePlus One, tedy 299 USD (asi 7 200 korun).

Chystaný telefon přitom nemá být žádné ořezávátko, údajně dostane čipset Qualcomm Snapdragon 765 s podporou sítí 5G, 90Hz AMOLED displej s úhlopříčkou 6,55“, až 12 GB RAM, 128GB úložiště a akumulátor s kapacitou 4 300 mAh. Certifikace TÜV Rheinland navíc v tomto týdnu potvrdila, že k dobíjení akumulátoru poslouží nabíječka s výkonem až 30 Wattů.

OnePlus Z (spekuluje se i o názvu OnePlus Nord) by mohl být ve své cenové kategorii velmi zajímavý telefon s perfektním poměrem cena/výkon, čímž by se mohl stát hlavním adeptem na titul „zabiják telefonů vyšší střední třídy“.