OnePlus má něco za lubem. Na MWC prý ukáže jedinečný smartphone

Vzpomínáte si ještě na „covidové“ MWC 2020? OnePlus tam představilo první generaci svého konceptuálního telefonu. Ten disponoval speciálním sklem, které umělo schovat trio kamer na zádech, nemluvě o žhnoucí oranžové barvě zad.

Letos se prý čínská společnost vytasí s druhou generací. OnePlus Concept Two, jak o ní mluví lovec úniků Max Jambor, má být představena na chystaném veletrhu MWC v Barceloně, který se bude konat mezi 27. únorem a 3. březnem. Opět by mělo jít o zařízení, které experimentuje s inovativními technologiemi i designem. Skládací konstrukci však očekávat nemáme.

Mobile World Congress 2023 is around one month away and there’s going to be a few new products to experience!

One of them will be #OnePlusConceptTwo 👀 Stay tuned!

— Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2023