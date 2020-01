OnePlus Concept One: těšme se na fotoaparát s neviditelnými čočkami

Společnost OnePlus se chystá na veletrh CES, kde ukáže svůj první konceptuální smartphone nazvaný jednoduše Concept One. Čínský výrobce nyní zveřejnil první videoupoutávku, která ukazuje jeden z originálních prvků chystaného telefonu – fotoaparát s neviditelnými čočkami.

OnePlus Concept One: čočky fotoaparátu se budou skrývat

OnePlus tvrdí, že k výrobě tohoto řešení byla použita technologie elektrochromního filtru, které umí fungovat ve dvou režimech – průhledný a matný; změnu vyvolají elektrické signály. Čočky fotoaparátů tak budou odhaleny jen ve chvíli, kdy jsou používány, v opačném případě nebudou vidět. Přepnutí má trvat zhruba necelou vteřinu, samotný elektrochromní filtr přidá na tloušťce pouze 0,1 mm.





OnePlus na vývoji tohoto řešení spolupracovala s automobilkou McLaren, která toto řešení používá u svých špičkových automobilů, např. na volitelném střešním okně vozu McLaren 720S. Samotný OnePlus Concept One bude zřejmě designovými prvky známými z automobilů McLaren inspirovaný; hovoří se o prošívání po okrajích a speciálních barvách včetně typické Papaya Orange. Po hardwarové stránce má být Concept One podobný současnému OnePlus 7T Pro McLaren Edition, minimálně fotoaparáty by měl mít totožné.

OnePlus má v plánu si na konceptuálních telefonech ověřovat některé nové technologie, a v případě pozitivního přijetí mezi testujícími je vypouštět dál do komerčních zařízení. Předpokládáme, že chystaný telefon dostane více inovací, a že si OnePlus nevystřílí všechny náboje ještě před oficiálním odhalením.