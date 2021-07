OnePlus čelí nařčení, že podvádí v benchmarcích. Realita je ale odlišná

Někteří výrobci smartphonů byli v minulosti přistiženi, jak podvádějí v benchmarkových aplikacích; přeci jen chlubit se nejvýkonnějším smartphonem na světě může být v marketingových materiálech prestižní záležitost. Co naplat, že rekordní výkon telefon poskytl jen v oněch benchmarcích a v žádných jiných aplikacích. Nyní podobnému nařčení čelí smartphony OnePlus 9 a 9 Pro, i když v jejich případě je situace nepatrně odlišná.

V benchmarcích nepodvádíme, omezujeme ale jiné aplikace

Začalo to na začátku tohoto týdne, kdy server AnandTech odhalil, že smartphony OnePlus 9 a 9 Pro mají v benchmarcích vyšší výkon než v jiných aplikacích. Není to však navyšováním výkonu v benchmarcích, ale naopak omezováním výkonu pro ostatní aplikace. Například v Google Chrome vykazovaly smartphony OnePlus až pětkrát nižší výkon než konkurenční telefony s podobnou konfigurací.

Redaktoři AnandTechu zjistili, že se tak děje u většiny populárních aplikací, přičemž důvod je jednoduchý – většina programů na telefonech OnePlus má zakázaný přístup k nejvýkonnějšímu jádru Cortex-X1. Nemohou tak využít úplný potenciál čipsetu Qualcomm Snapdragon 888, byť se najdou i výjimky, mezi které právě patří i benchmarky.

Společnost OnePlus již poskytla k tomuto případu oficiální vyjádření. V něm připustila, že skutečně výkon některým aplikacím záměrně omezuje, neboť její hlavní prioritou je skvělá uživatelská zkušenost spojená mimo jiné i s výdrží baterie. Proto byly v systému OxygenOS provedeny optimalizace, které mají výdrž prodloužit, a jednou z nich je i škrcení aplikací, jako je Google Chrome. Ten i po odepření přístupu k nejvýkonnějšímu jádru pracuje v režimu nejvyššího výkonu, ale zároveň šetří systémové prostředky.

Praktiky OnePlus jsou do jisté míry pochopitelné, ovšem mnohem transparentnější by bylo dát uživateli na výběr mezi maximálním výkonem a zvýšenou výdrží. Takto si systém dělá na pozadí, co chce, a uživatel nemá možnost jakéhokoliv ovlivnění. Ve výsledku to tak může vypadat, že telefon nadržuje benchmarkům, což uznali i provozovatelé aplikace GeekBench a smartphony OnePlus 9 a 9 Pro ze své databáze vyřadili.