OnePlus 9 na prvních fotografiích. Potěší jednou dlouho opomíjenou technologií

Společnost OnePlus hodlá uspíšit premiéru svých příštích vlajkových smartphonů. Zatímco jarní modelová řada OnePlus 8 byla letos odhalena v dubnu, příští rok chce OnePlus odhalit nástupnické modely o měsíc dříve. To znamená, že se i dříve začnou objevovat první úniky. Pár střípků tu máme již dnes.

OnePlus 9: těšme se na bezdrátové nabíjení

A začneme dnes zostra, a to ukázáním prvních dvou fotografií displeje základního OnePlus 9. I když na nich prozatím není vidět vzhled celého telefonu, prozrazují snímky alespoň některé skutečnosti. Od OnePlus 9 můžeme očekávat selfie kamerku v otvoru v levém horním rohu displeje a těšit se můžeme i na podporu bezdrátového nabíjení, a to rovnou oběma směry. Bezdrátové nabíjení je tu s námi již spoustu let, avšak v OnePlus jej poměrně nepochopitelně opomíjejí; jediný telefon značky s touto technologií je letošní OnePlus 8 Pro. V příštím roce by se měl tedy dočkat i základní model OnePlus 9.

Podle serveru 91mobiles můžeme také od OnePlus 9 očekávat nárůst kapacity akumulátoru na 4 500 mAh a podporu ultrarychlého bezdrátového nabíjení s výkonem až 65 Wattů. OnePlus 9 by měl letos dorazit celkem ve třech variantách – základní, Pro a pak levnější „Lite“ (nebo 9 SE). Premiéra se odehraje patrně někdy v půlce března příštího roku.