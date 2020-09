OnePlus 8T zná své datum odhalení. Víme, kolik bude stát

Podzimní premiéra novinek od OnePlus se blíží. Do kalendáře si můžete uložit termín 14. října, přesně v 16:00 našeho času bude odstartována online tisková konference, na které bude představen nový smartphone OnePlus 8T 5G a patrně i další produkty. Dočkat bychom se mohli například chytrých hodinek OnePlus Watch nebo dalších levnějších smartphonů z řady OnePlus Nord.

This time round, #UltraStopsAtNothing. Are you ready for the #OnePlus8T?

— OnePlus (@oneplus) September 21, 2020