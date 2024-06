OnePlus 13 dostane rekordně velkou baterii. Kvůli ní ale obětuje užitečnou funkci

Příští vlajková loď od OnePlus dorazí na konci letošního roku

Spekuluje se o rekordně velké baterii s kapacitou 6 000 mAh

Telefon ale údajně přijde o bezdrátové nabíjení

Čím dříve Qualcomm odhaluje své nové vlajkové čipsety, tím dříve OnePlus představuje nové generace svých vlajkových smartphonů. OnePlus 12 byl představen loni v prosinci, jeho nástupce by mohl letos dorazit ještě o něco dříve. Naznačuje to jednak dřívější termín konání letošního ročníku Snapdragon Summit, a také poměrně včasný únik údajných specifikací chystaného smartphonu.

OnePlus 13: rekordně velká baterie si vybere svoji daň

OnePlus 13 by měl jít ve šlépějích svých předchůdců, měl by tedy opět nabídnout působivou výbavu za vcelku rozumné peníze. Čínská značka prý letos sáhne k výraznější změně designu – kruhový modul fotoaparátu se má přesunout do středu zad, přední stranu pak má vyplnit plochý displej, který bude chránit odolné sklíčko s mírně zakřivenými hranami. Podle informátora Digital Chat Station má OnePlus nasadit OLED obrazovku s 2K rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz.

OnePlus 13 má dostat do výbavy trojici 50Mpx fotoaparátů – u hlavního máme počítat s upgradem snímače, teleobjektiv si pak má ponechat 3× optické přiblížení. O ladění barev se znovu postará společnost Hasselblad.

Ještě větší zdokonalení se má odehrát v oblasti výdrže – OnePlus údajně nasadí ohromný akumulátor s kapacitou 6 000 mAh, tedy ještě o 600 mAh více než u aktuální generace. Podle nedávného úniku má být tento velkokapacitní akumulátor nasazován do všech budoucích vlajkových smartphonů vzešlých z konglomerátu BBK Electronic, například Oppo Find X8 nebo Realme GT6 Pro.

Bohužel zvětšení akumulátoru se v případě OnePlus údajně podepíše na absenci bezdrátového nabíjení. Skoro jakoby v OnePlus tuto funkcionalitu nasazovali pouze do sudých modelů – OnePlus 10 bezdrátové nabíjení měl, OnePlus 11 neměl, OnePlus 12 měl a nyní o něj máme opět přijít. Zvláštní. Pokud se tato spekulace potvrdí, budeme si muset vystačit pouze se 100W kabelovým nabíjením.

OnePlus 13 má být uveden ve čtvrtém kvartále letošního roku, v souladu s loňskými roky se ale pravděpodobně bude jednat pouze o čínskou premiéru s tím, že ta globální se odehraje až na začátku roku 2025.