OnePlus 11 dostane extrémně rychlé nabíjení, 11R zachová přepínač profilů

OnePlus 11 nejspíše dostane podporu pro 100W nabíjení

Odlehčené variantě pravděpodobně nebude chybět infračervený port a přepínač profilů

Prozatím není jasné, kdy budou mít telefony premiéru

Čínská společnost OnePlus pomalu, ale jistě chystá nový vlajkový model s číslovkou 11, který doprovodí odlehčený souputník s označením 11R. Díky certifikačním procesům a únikům informací jsme se o obou mohli dozvědět hned několik zajímavých detailů.

OnePlus 11 se objevilo v dokumentech certifikační autority 3C, které odhalily podporu pro rychlé nabíjení. Konkrétně hovoří o adaptéru s výstupem 11 V / 9,1 A s označením VCBAJACH. Mělo by se tedy jednat o totožnou nabíječku, jakou využíval smartphone Realme GT 2 Explorer Master, který disponoval 100W rychlým nabíjením. Co se týče kapacity baterie, měl by model OnePlus 11 disponovat akumulátorem o kapacitě 5 000 mAh. Ze spekulované výbavy nemá chybět například Snapdragon 8 Gen 2, hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, „širokáč“ s 48 Mpx a teleobjektiv s 2× zoomem a fotočipem o rozlišení 32 Mpx.

OnePlus 11R má být mírně odlehčeným derivátem klasické jedenáctky, který nejspíše nabídne Snapdragon 8+ Gen 1, 120Hz Full HD+ panel, 50Mpx hlavní fotoaparát Sony IMX766 či 5000mAh baterii rovněž s podporou 100W nabíjení. Dvojice uniklých snímků také naznačila, že telefon bude disponovat infračerveným portem například pro ovládání elektroniky v obýváku či přepínačem zvukových režimů, který zpopularizoval iPhone. Kdy se dočkáme představení obou zařízení, není prozatím jasné.