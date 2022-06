OnePlus 10T na prvních obrázcích. Ortodoxní fanoušky příliš nepotěší

OnePlus chystá pro druhou polovinu letošního roku nový vlajkový smartphone. Ještě před nedávnem se spekulovalo o modelu OnePlus 10 Ultra s nekompromisní výbavou, podle informátora Maxe Jambora ale tento telefon nakonec nedorazí. Místo něj čínská firma chystá smartphone OnePlus 10T, který zase tak úplně bez kompromisů nebude.

Final name of the next and only flagship phone coming this year: OnePlus 10T 5G

Na internet se dostaly neoficiální rendery OnePlus 10T, které chystanou novinku odhalují v celé její kráse. Zepředu nás žádné velké překvapení nečeká: telefon má dostat poměrně standardní 6,7″ displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a „průstřelem“ pro selfie kamerku nahoře uprostřed.

Zajímavěji vypadají záda, která naváží na designový směr OnePlus 10, avšak vystouplý fotomodul natáhnou přes celou šířku zad. V modulu opět najdeme tři čočky, ovšem ani jedna z nich není obdélníková – na periskopický teleobjektiv si tak bohužel musíme nechat zajít chuť. Dokonce se zdá, že musíme oželet jakýkoliv teleobjektiv, protože telefon má dostat základní 50Mpx fotoaparát, 16Mpx „širokáč“ a nakonec 2Mpx makro kamerku.

OnePlus 10T tak zjevně nabídne částečně horší výbavu než OnePlus 10 Pro, ale v tabulce parametrů najdeme i několik výjimek. Na pozici procesoru má být nasazen novější Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, maximální nabíjecí výkon pak má narůst na 150 wattů. Akumulátor má mít kapacitu 4 800 mAh.

Nord 2T was the last phone to carry an alert slider, now it will be mostly seen on Pro models and some Oppo flagships.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 10, 2022