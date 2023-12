One UI 6.1 nabídne tři úrovně ochrany baterie. Víme, co budou umět

Samsung chystá aktualizaci mobilního prostředí One UI

Přibude funkce Ochrana baterie pro zvýšení životnosti akumulátoru

Nové prostředí dorazí v lednu společně s řadou Galaxy S24

Samsung začátkem příštího roku představí novou rodinu vlajkových smartphonů Galaxy S24. Korejci nadělí svým novým telefonům několik mezigeneračních vylepšení, a to jak v oblasti hardwaru, tak i softwaru. Řada Galaxy S24 dorazí s aktuálním Androidem 14 a vylepšeným prostředím One UI 6.1 s několika změnami. Jednou z nich bude nová funkce Ochrana baterie.

Tři úrovně ochrany akumulátoru

Současná verze One UI 6.0 umožňuje zapnutí základní ochrany baterie, kdy omezí její maximální nabití na 85 procent, aby se prodloužila její životnost. One UI 6.1 ochranu baterie více rozšíří – vyčlení tuto funkci do zvláštní nabídky a nabídne hned tři různé úrovně ochrany akumulátoru:

Základní ochrana – když je baterie nabitá na 100 procent, nabíjení se zastaví a obnoví se až poté, co úroveň klesne na 95 procent. Tento proces se bude opakovat až do chvíle, než uživatel odpojí telefon z nabíječky – v tu chvíli bude akumulátor nabitý na úroveň mezi 95 a 100 procenty.

Adaptivní ochrana – je určena lidem, kteří nabíjejí své telefony výhradně přes noc a mají pravidelný režim. Telefon je nabíjen pouze do úrovně 80 procent, na 100 procent se dobije až těsně před probuzením. Dobu spánku bude telefon odhadovat na základě vzorců předchozího chování, pravděpodobně tak tato funkce nebude nijak svázaná s budíkem.

Maximální ochrana – maximální úroveň nabití bude zastropována na 80 procentech a nikdy se přes tuto hranici nedostane.

Funkci Ochrana baterie lze zapnout již v současné verzi One UI 6.0 s pomocí aplikací třetích stran, avšak zatím není plně funkční – v některých případech neomezuje maximální nabití tak jak uvádí, kromě toho obsahuje nesrozumitelné anglické překlady.

Dá se předpokládat, že prostředí One UI 6.1 nebude exkluzivní pouze pro modelovou řadu Galaxy S24, ale dostane se prostřednictvím aktualizace i na další smartphony a tablety z minulých let. Očekává se, že řada Galaxy S24 bude představena 17. ledna příštího roku, čili nová verze prostředí One UI by měla být k dispozici v průběhu příštího měsíce.

