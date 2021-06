OLED, nebo Mini LED? Apple se u iPadů nemůže rozhodnout

Při představení nového 12,9″ iPadu Pro se Apple nezapomněl pochlubit novým typem displeje s názvem Mini LED. Tato technologie má oproti klasickému LCD výhodu v lepším podání černé, vylepšeném kontrastu a vyšším jasu. Předpokládalo se, že Mini LED displeje budou postupně nasazovány do celého portfolia Applu, přičemž se mělo začít už MacBookem Pro, který gigant z Cupertina stále ještě nepředstavil.

Podle informací ze zákulisí to Apple nevidí tak jednoznačně. Některé modely iPadu v příštím roce nedostanou Mini LED displeje, ale dočkají se OLED technologie. Korejský web ETNews se sice nezmiňuje, které konkrétní iPady dostanou OLED namísto Mini LED, nicméně známý analytik Ming-Chi Kuo přidal svou spekulaci, že na OLED panel se v příštím roce může těšit minimálně iPad Air.

Displeje typu OLED v současné době používá Apple ve vybavenějších modelech iPhonu a všech Apple Watch. S nasazením této technologie i do iPadů by se zvýšila závislost kalifornské firmy na Samsungu a LG, kteří v současné době displeje Applu dodávají. Na to, jestli Apple do nových iPadů skutečně nasadí OLED panely, si nicméně budeme muset počkat.