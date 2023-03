Ohebným telefonům se daří, letos se jich na trh dostane přes 20 milionů

Počet ohebných zařízení na trhu letos naroste o 50 procent

V příštích letech budou dodávky atakovat hranici 50 milionů kusů

Skládačky budou v roce 2027 zabírat 3,5 procenta trhu s chytrými telefony

Ohebná zařízení jsou na trhu sice stále poměrně krátce, nicméně Samsungu a ostatním firmám se z nich podařilo vytvořit etablovaný segment, který má před sebou nadějné vyhlídky. Alespoň to tvrdí ve své zprávě IDC, která zveřejnila předpověď počtu kusů skládaček, které se v letošním roce dostanou do oběhu. Na množství klasických smartphonů sice stále ještě nemají, přesto se jedná o zajímavý nárůst.

Konkrétně v roce 2022 se na trh dostalo něco přes 14 milionů jednotek, což zvládlo ukrojit z celého koláče pouhé jedno procento. V letošním roce předpokládá IDC nárůst na 21,4 milionů kusů, tedy přibližně o 50% více oproti loňskému roku. Sice to pravděpodobně nebude stačit na získání výrazně většího tržního podílu, přesto je vzrůstající zájem o ohebné telefony pro společnosti pozitivním signálem. Do budoucna to IDC s růstem vidí ještě lépe – v roce 2027 by celkový objem zařízení dodaných na trh měl dosáhnout na 48,1 milionů jednotek a ukousnout přibližně 3,5 % celého trhu.

Růst segmentu ohebných smartphonů není až tak překvapivý vzhledem k tomu, že se jedná o mladé odvětví, které má před sebou ještě dlouhou cestu v rámci vývoje. Klasické chytré telefony jsou ve své podstatě již hotovým produktem, kde už není příliš velký prostor pro růst. Skládačkám v současné době dominuje Samsung, který na tuto kartu vsadil opravdu hodně, a je otázkou, která další firmy jej budou následovat – konkurenční společnosti totiž ohebným telefonům prozatím nevěří tolik jako jihokorejský gigant.