Ohebný smartphone od Xiaomi o sobě dává vědět. Známe i jeho jméno

S ohebnými telefony to výrobci myslí vážně, soudě podle úspěchů, jaké zaznamenali pionýři v této oblasti, konkrétně Samsung a Motorola. Korejský gigant si už nějakou dobu pěstuje řadu Galaxy Z, kde přírůstky Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Z Flip sklízejí zasloužené ovace. Motorola se svým modelem Razr 5G takovou díru do světa neudělala, ale alespoň pomáhá prosadit nový trend. Není divu, že o ohebných telefonech uvažuje také Apple či Xiaomi.

Právě Xiaomi má podle spekulací v letošním roce uvést na trh ohebnou novinku. Podle Rosse Younga z Display Search bude ohebný telefon od Xiaomi zařazen do řady Mi MIX pod názvem Mi MIX 4 Pro Max.

Známe také dodavatele displeje, který není dle dřívějších spekulací Samsung, ale China Star Optoelectronics Technology (CSOT), což je dceřiná společnost TCL.

We hear the upcoming Xiaomi foldable may be called the Mi Mix 4 Pro Max. China Star is the display supplier, not SDC. SDC will provide an in-folding display later in the year, which will be a little larger.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 1, 2021