Ohebný iPhone zase o krok blíže, Apple zaregistroval nový patent

Apple si zaregistroval nový patent, který se týká ohebného kloubu

Jeho použití je podle společnosti nejen v telefonech, ale také tabletech, noteboocích či hodinkách

Prozatím nevíme, zda tento kloub uvidíme v praxi

O ohebném iPhonu se spekuluje už nějaký ten pátek. Zatímco trh se skládačkami se stihl ustálit a v současné době je na vzestupu, gigant z Cupertina stále váhá nad tím, zda do tohoto odvětví vstoupit či nikoli. Ostatně není se co divit – i přes růst je segment ohebných smartphonů stále velmi malý a drahý, přičemž skládačky ještě pořád nevyřešily řadu problémů, které jsou pro Apple nepřijatelné, například viditelnou a hmatatelnou rýhu ve vnitřním displeji v místě ohybu. Váhání ovšem neznamená, že by se Apple na potenciální vstup na tento trh nepřipravoval.

Je ohebný iPhone na dohled?

O tom svědčí také nový patent s pořadovým číslem US 12 164 344, jenž si nedávno zaregistroval. Ten se jmenovitě týká kloubů pro ohebná zařízení, tudíž i potenciální skládačky s nakousnutým jablkem na zádech. Patent popisuje řadu vzájemně propojených článků, které jsou tvořeny vzájemně propojenými „prsty“ a třecí spojkou.

Klíčovou součástí patentu je použití drážek ve tvaru půlměsíce, které umožňují otáčení každého článku vzhledem k ostatním – což má zásadní význam pro posunutí osy otáčení mimo samotný článek. Patent se věnuje také tomu, jak tyto „prsty“, čepy a ozubená kola vzájemně spolupracují a vytvářejí malou, ale schopnou spojku, která zajistí požadované tření a umožní závěsu udržet zařízení složené v požadovaném úhlu.

Popis patentu je nicméně poměrně široký a uvádí, že tento pant lze použít v telefonech, tabletech, noteboocích nebo dokonce hodinkách a další nositelných zařízeních. Bohužel není jasné, zda se jedná o novou a vylepšenou verzi předchozích pantů, které si Apple nechal patentovat, nebo zda budou koexistovat a budou se používat v různých zařízeních. Je otázkou, zda se nakonec použití tohoto patentu v praxi vůbec dočkáme a zda se nejedná jen o ochranu Applu před tím, aby podobný mechanismus začal využívat některý z jeho konkurentů.