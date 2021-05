Ohebný iPhone dorazí až za dva roky. Známe první detaily

V zavádění nových technologií je Apple poměrně zdrženlivý; než riskovat pověst neúspěšného pionýra, raději počká, až daná technologie dozraje do podoby bez kompromisů. To je případ i ohebných displejů; zatímco Samsung chystá třetí generaci svých ohýbaček, první ohebný iPhone by měl dorazit až v roce 2023.

Apple chystá svůj první ohebný iPhone. Bude mít 8“ displej

Podle obvykle přesného informátora Ming-Chi Kua bude první ohebný iPhone vybaven 8“ displejem od Samsungu. Tvar a konstrukce jsou zatím neznámé, ovšem vzhledem k velikosti displeje se asi nebude jednat o tradiční véčko, které otevřete do velikosti tradičního iPhone. Spíše se bude jednat o náhradu za tablet iPad mini, který půjde přehnout na dvě poloviny. Koneckonců takový „iPhone“ by mohl klidně pohánět operační systém iPad OS určený do tabletů.

Apple podle Ming-Chi Kua vstoupí do světa ohebných smartphonů rovnýma nohama; zatímco současné skládačky se prodávají řádově ve stovkách tisíců, Apple má v plánu prodat v první vlně 15 – 20 milionů ohebných smartphonů. Nutno podotknout, že za dva roky bude situace na trhu jiná a ohebné smartphony budou rozšířenější a dostupnější.