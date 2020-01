Ohebné véčko od Samsungu poodhaluje hardwarové parametry

Samsung v příštím měsíci představí svůj druhý smartphone s ohebným displejem, který bude mít tentokráte véčkovou konstrukci. Zatím nevíme, zda se bude jmenovat Fold jako první generace, víme však, že by měl být nabízen za nižší cenu. Tu se podaří snížit jednak menším ohebným displejem, nižším počtem fotoaparátů a zřejmě i slabším hardwarem.

Podle nejnovějších informací bude chystané véčko pohánět loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 855, tedy stejný jaký nalezneme v první generaci Galaxy Fold. Telefon tak bude mít srovnatelný výkon s většinou současných vlajkových modelů a chybět nebude ani podpora moderních technologií, například v oblasti zpracování obrazu. Zatím není jasné, zda bude čipset spárován se separátně umístěným 5G modemem, nebo jej Samsung u tohoto modelu vynechá.

Exclusive for @mysmartprice: Samsung's new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #Samsung

