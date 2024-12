Od premiéry Switche 2 nás prý dělí jen týdny! Známý leaker odhalil plány Nintenda

Známý informátor s přezdívkou NateDrake ve svém podcastu prozradil možné plány Nintenda ohledně očekávané konzole Switch 2

K oficiálnímu představení by mohlo dojít už v lednu či na začátku února, k samotnému vydání pak na přelomu května a června

Oznámení nové konzole od Nintenda patří bezpochyby k nejočekávanějším událostem v herním průmyslu. Není se ostatně čemu divit, vždyť současný Switch patří s více než 146 miliony prodaných kusů k nejúspěšnějším konzolím v historii. O jeho nástupci se proto v posledních měsících čile spekuluje. Podle zákulisních informací se s uvedením původně počítalo už na letošní rok, ale japonský výrobce neponechává nic náhodě a chce se ujistit, že zvládne bez potíží uspokojit vysokou poptávku a zároveň nabídnout dostatečný počet nových titulů.

Kdy se ale tedy konečně dočkáme alespoň oficiálního představení? Podle známého infomátora, který na internetu vystupuje pod přezdívkou NateDrake, by se tak mohlo stát už zkraje příštího roku, konkrétně na přelomu ledna a února.

Switch 2 už v červnu?

V nejnovějším díle svého podcastu prozradil NateDrake aktuální informace týkající se načasování nejen odhalení Nintenda Switch 2, ale také jeho potenciálního vydání. Už v průběhu týdne se v zákulisí v souvislosti s uvedením na trh spekulovalo o červnu 2025. Tuto informaci potvrzuje také NateDrake, podle něhož se od konce září, resp. začátku října mluví o tom, že termín vydání nového Switche se pohybuje mezi koncem května a červnem, byť mezi partnery a vývojáři sice stále panuje určitá míra nejistoty.

Konkrétní datum uvedení na trh tedy NateDrake nepotvrdil. Prozradil ale, že v květnu by mělo Nintendo uspořádat velkou mediální akci, na níž by mělo dojít k bližšímu představení nové konzole. Podobná událost se uskutečnila i v lednu 2017 v souvislosti s původním Switchem – konzole se tehdy poprvé dostala do rukou novinářům. Pokud by japonská společnost postupovala podobně, dle načasování akce by se Switch 2 mohl skutečně začít prodávat už v červnu, tedy v době typické pro řadu herních událostí, na nichž by si zájemci mohli horkou novinku osobně vyzkoušet.