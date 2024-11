Nintendo potvrzuje! Tato nejžádanější funkce Switche 2 bude k dispozici při uvedení na trh

Vedení Nintenda potvrdilo, že nová konzole Switch 2 bude kompatibilní s hrami staršího modelu

Nintendo Switch Online bude dostupné i na nové konzoli, což slibuje plynulý přechod

Očekává se, že hry na Switch 2 využijí vylepšený hardware, což může přinést vyšší výkon a lepší grafiku

Nintendo před pár dny oficiálně potvrdilo, že nová konzole Switch 2 bude podporovat zpětnou kompatibilitu. Tato zpráva potěšila zejména dlouholeté fanoušky značky, kteří mají již bohatou knihovnu her na předchozím modelu. CEO společnosti Shuntaro Furukawa uvedl, že Nintendo si je vědomo, jak důležité je pro hráče udržet přístup ke svým oblíbeným hrám i na nové generaci konzolí.

Podpora starších her na nové generaci

Další velkou novinkou je, že služba Nintendo Switch Online bude dostupná taktéž na Switch 2. Tímto krokem Nintendo naznačuje, že přechod na novou konzoli by měl pro uživatele být co nejhladší. Hráči tak mohou očekávat, že jejich stávající digitální knihovna a přístup k online multiplayeru zůstanou zcela zachovány.

Díky modernizovanému hardwaru se předpokládá, že hry na Switch 2 nabídnou vyšší výkon, plynulejší animace a potenciálně i lepší grafiku. Ačkoliv zatím není jasné, jak konkrétně nové technologie ovlivní stávající tituly, tak se očekává, že Nintendo využije vyšší výkon konzole k optimalizaci her.

It's official! Nintendo confirms the Switch 2 will be backwards compatible with Nintendo Switch software!https://t.co/NtlawsbiYi pic.twitter.com/5ygk1DOnXM — Nintendo Wire (@NinWire) November 6, 2024

Pro mnoho hráčů je zpětná kompatibilita důležitá nejen kvůli jejich současné herní sbírce, ale také kvůli jistotě, že investice do her se jim dlouhodobě vyplatí. Tento přístup je klíčovým rozdílem oproti některým předchozím generacím konzolí, kdy hry často nešlo přenést na nové platformy.

Nintendo slíbilo, že další informace o Switch 2 přinese v nadcházejících měsících. Spekuluje se, že některé hry by mohly získat speciální aktualizace, které jim umožní využít výhod nového hardwaru. To by mohlo znamenat vyšší rozlišení, lepší optimalizaci a vylepšený multiplayer. Rozhodnutí o zpětné kompatibilitě je také známkou toho, že Nintendo se zaměřuje na dlouhodobé využití svých platforem a ekosystému. Tento přístup by mohl pomoci udržet hráče v rámci Nintendo komunity a posílit jejich loajalitu k platformě.

Nintendo slíbilo bližší detaily během tohoto fiskálního roku, který končí v březnu 2025. Komunita tak očekává, že podrobnější informace o konzoli budou dostupné již během následujících měsíců. Do té doby budou fanoušci pravděpodobně sledovat jakékoliv nové úniky informací a oficiální oznámení.