Od Galaxy k obřím lodím: Samsung podniká i tam, kde byste ho nečekali

- Samsung pomáhal stavět nejvyšší budovu světa a staví i obří plovoucí továrny
- Vedle elektroniky vyrábí také léčiva, prodává oblečení a provozuje zábavní park se safari
- Jeho výrobky můžete mít doma i bez Galaxy, třeba reproduktor JBL nebo zesilovač Denon
- Samsung může vydělat i na iPhonu, který si koupíte místo Galaxy
Telefon, televize, lednice, pračka. Už běžný obchod s elektronikou nabízí dost příležitostí, jak si domácnost vybavit Samsungem. Všechny tyto výrobky přitom vyrábí Samsung Electronics, jedna společnost v mnohem rozsáhlejší skupině. Další firmy se stejným jménem stavějí mrakodrapy, spouštějí na vodu lodě nebo vyrábějí léčiva.
Samsung je síť samostatných firem, které propojuje historie, vlastnické podíly a vliv zakladatelské rodiny Lee. Pro takové jihokorejské skupiny se používá označení chaebol. Lodě tedy nevyrábí mobilní divize, která si mezi dvěma generacemi Galaxy odskočila do přístavu. Staví je samostatná společnost s vlastním vedením i zákazníky.
Nejdřív byly potraviny, elektronika přišla o třicet let později
Kořeny Samsungu sahají do roku 1938, kdy Lee Byung-chull založil v Tegu obchod s potravinami Samsung Sanghoe. Slovo Samsung znamená korejsky „tři hvězdy“. K původnímu obchodu se dnes hlásí Samsung C&T, jedna z firem skupiny, která se věnuje obchodu a stavebnictví a má také módní divizi a zábavní parky. Samsung Electronics vznikl až v roce 1969, tedy o 31 let později, a v listopadu 1970 začal vyrábět dvanáctipalcovou černobílou televizi.
Na konci roku 2025 skupina zahrnovala 67 jihokorejských přidružených společností, z toho 18 obchodovaných na burze. A to bez jejich zahraničních dceřiných společností. Výraz „rodinné podnikání“ tu dostává poněkud jiné rozměry.
I samotný Samsung Electronics je obří podnik: na konci roku 2025 zaměstnával přes 259 tisíc lidí a působil v 76 zemích.
828 metrů nad Dubají
Samsung C&T, který své kořeny hledá v někdejším obchodu s potravinami, dnes staví i mrakodrapy. Pracoval také na dubajském Burj Khalifa, nejvyšší budově světa s výškou 828 metrů.
Při výstavbě věže se beton musel čerpat do výšky přes půl kilometru. Kvůli dubajskému horku se používaly speciální směsi a betonovalo se hlavně v noci. V nejrušnějším období stavby v roce 2009 na místě denně pracovalo přes 12 tisíc lidí.
Stejná firma pracovala i na 508 metrů vysokém Taipei 101 a na dvojici Petronas Towers v Kuala Lumpuru, které dosahují přibližně 452 metrů. U malajsijských dvojčat se přitom dodavatelé rozdělili: tým se Samsungem stavěl věž číslo dvě, věž číslo jedna dostalo jiné konsorcium.
Továrna dlouhá skoro půl kilometru, která zůstává na moři
Samsung Heavy Industries se specializuje na lodě a zařízení pro těžbu a zpracování surovin na moři. V červenci 2019 předal MSC Gülsün z úvodní fotografie, tehdy největší kontejnerovou loď světa s kapacitou přes 23 tisíc dvacetistopých kontejnerů.
Staví mimo jiné LNG tankery, tedy lodě převážející zkapalněný zemní plyn. Pro QatarEnergy například staví lodě, které pojmou 174 milionů litrů zkapalněného zemního plynu. Jenže ani takový tanker není nejneobvyklejší položkou jeho nabídky.
V loděnici na korejském ostrově Geoje vzniklo také Prelude FLNG, které pro projekt vedený Shellem postavilo konsorcium Technip–Samsung. Měří 488 metrů na délku a 74 metrů na šířku, takže je delší, než jsou vysoké Petronas Towers. Jde o plovoucí závod navržený tak, aby mohl zůstat ukotvený nad nalezištěm nejméně 25 let.
Zatímco tanker zkapalněný plyn převáží, Prelude ho vyrábí. Plyn z podmořských ložisek přímo na palubě zpracovává a ochlazuje přibližně na −162 °C. Zkapalněním se jeho objem zmenší zhruba šestsetkrát. Pro hotový náklad pak přijíždějí další lodě. Prelude je navržené pro výrobu 3,6 milionu tun LNG ročně.
Na jednu plovoucí konstrukci se musí vejít zařízení pro zpracování, chlazení a skladování plynu i zázemí posádky. A všechno musí fungovat v prostředí, kde se podlaha na rozdíl od běžné továrny pohybuje.
Samsung pěstuje i živé buňky
Ve farmacii působí Samsung Biologics, založený v roce 2011. Pro farmaceutické zákazníky vyvíjí výrobní postupy a na zakázku vyrábí biologická léčiva, například přípravky založené na protilátkách.
V bioreaktorech se pěstují živé buňky, které vytvářejí požadované bílkoviny. Ty se následně oddělují a čistí. Výrobce musí ve velkém objemu udržovat podmínky pro růst buněk a zároveň hlídat čistotu i stálou kvalitu výsledku.
V dubnu 2025 Samsung Biologics otevřel v korejském Songdo svůj pátý závod. Obsahuje dvanáct bioreaktorů po 15 tisících litrech a zvýšil celkový objem bioreaktorů v Songdo na přibližně 780 tisíc litrů. Skladování a přepravu materiálu uvnitř nového závodu z velké části obstarává automatika.
Samsung vás oblékne a vezme do zábavního parku
Samsung C&T má kromě stavební části také módní divizi se značkami Beanpole, 8seconds a KUHO. Prodává oblečení, tašky i další doplňky; třeba Beanpole má v nabídce také pláštěnky, deštníky a holínky. Samsung do deště tedy nemusí mít udávané krytí IP68.
Součástí C&T je rovněž provozovatel jihokorejského zábavního parku Everland, otevřeného v roce 1976. V parku najdete kromě atrakcí také zoologickou zahradu, safari a zahrady.
V roce 2026 se po přestavbě znovu otevřela část Safari World s prostředím pro osm druhů šelem včetně lvů, tygrů a medvědů. K resortnímu podnikání patří i vodní park Caribbean Bay.
Samsung můžete poslouchat, i když žádný Galaxy nechcete
Kromě vlastních podniků Samsung získával i zavedené zahraniční značky. V březnu 2017 dokončil Samsung Electronics převzetí amerického Harmanu za přibližně osm miliard dolarů. S ním získal mimo jiné značky JBL, Harman Kardon a AKG.
Harman přitom přinesl také automobilovou elektroniku, multimediální systémy a konektivitu. V době oznámení obchodu připadalo přibližně 65 procent jeho ročních tržeb na automobilový průmysl. Nákup tedy zasahoval daleko za reproduktory do obýváku a sluchátka přibalená k telefonu.
V září 2025 Harman dokončil převzetí Sound United, do té doby divize spotřebního audia společnosti Masimo. Přibyly tím Bowers & Wilkins, Denon, Marantz a další značky. Při výběru hi-fi tak můžete porovnávat velmi rozdílné značky, které přitom patří stejnému vlastníkovi.
Kolik Samsungů se vejde do jednoho telefonu?
Baterie pro telefony, elektromobily i stacionární úložiště energie vyrábí další samostatná společnost, Samsung SDI. Uvnitř telefonu se její výrobky mohou sejít s díly od dalších členů skupiny. Samsung Electronics má vedle mobilní části vlastní polovodičovou divizi, která vyrábí paměti, procesory a další čipy. Samsung Display dodává OLED panely, Samsung Electro-Mechanics kamerové moduly a drobné elektronické součástky. Na součástkách pro jediný telefon se tak mohou podílet nejméně čtyři různé firmy Samsungu.
Galaxy ale není uzavřená stavebnice výhradně z vlastních dílů. Samsung nakupuje i od jiných dodavatelů. Na českém trhu to ukazuje i letošní řada: Galaxy S26 a S26+ mají vlastní procesor Exynos 2600, zatímco S26 Ultra dostal Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro Galaxy od Qualcommu.
Obchod funguje i opačným směrem. Samsung Display dodává OLED panely také Applu, mimo jiné pro iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Jeho panely najdete rovněž v telefonech jiných značek, například Vivo, Oppo nebo Xiaomi. Podobně Samsung Electro-Mechanics dodává kamerové moduly více výrobcům smartphonů.
Samsung tak může vydělat i na iPhonu, který si koupíte místo Galaxy. V obchodě si vybíráte značku na krabičce, dodavatele všech součástek uvnitř už vybírá někdo jiný.