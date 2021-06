Obří výkon v kilovém těle. Objevte Lenovo ThinkPad X1 Nano

Hledáte kompaktní, ale zároveň velmi výkonný notebook se systémem Windows? Zalíbit by se vám mohl Lenovo ThinkPad X1 Nano. Tento model je totiž mimořádně lehký, vydrží nabitý i dlouhý pracovní den a jeho odolnost je posvěcena armádními normami odolnosti.

Odolný zvenku i uvnitř

Hmotnost je to, čím vás na první pohled zaujme. S necelým kilogramem se totiž jedná o nejlehčí ThinkPad vůbec. Je tak ideálním společníkem jak do kanceláře, tak na cestování. Díky maximálně preciznímu testování dle 12 armádních norem a více než 200 kontrolám kvality je Lenovo ThinkPad X1 Nano zhmotněním odolného zařízení, které je připraveno na ty nejnáročnější podmínky. Vnější odolností to však nekončí. K dispozici máte integrovanou sadu bezpečnostních řešení ThinkShield, která zahrnuje modul Trusted Platform Module (dTPM) pro maximální zabezpečení vašich interních dokumentů a citlivých dat.

Rychlost i výdrž je neuvěřitelná

Nemusíte mít strach, že by vás nechal ThinkPad někde ve štychu. I v tak malém těle se totiž nachází baterie, která mu dodá energii i na 13 hodin. Dobíjení je opravdu rychlé, a to díky USB-C portu, který nabídne až 65W energie. Rychlostí nabíjení to ale nekončí. Díky SSD diskům je ThinkPad tak svižný, že vám dovolí načítat velké soubory nebo dokumenty mnohem rychleji, než jste zvyklí. Pracovat tedy můžete dle libosti, bez omezení.

Balada pro uši

Ve výbavě nechybí ani sestava integrovaných reproduktorů Dolby Atmos, díky kterému je zvuk čistý a velmi kvalitní. To zajišťují i čtyři 360stupňové mikrofony, které zajistí čistý zvuk jak na konference, tak na poslech hudby.

Jeho druhé jméno je prostě Rakeťák! | Lenovo ThinkBook Nano X1

Podívejte se na recenzi počítače a zjistěte víc. Celou řadu modelů Lenovo ThinkBook Nano najdete ZDE.