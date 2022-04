O2 vylepšuje tarify pro mladé. Po omezenou dobu získají neomezená data

Operátor O2 začátkem jara vylepšuje pro zákazníky mladší 26 let nabídku tarifů O2 YOU. Tarify pro mladé operátor obohacuje o měsíc neomezených dat zdarma a zákazníci dostanou k aktivaci také slevu tisíc korun na nákup bezdrátových sluchátek. Tváří kampaně se tentokrát stal Ben Cristovao a Marcell, jejichž společný klip podporuje kampaň na tarify O2 YOU.

„Být i žít online je v moderní době pro mladou generaci, která skvěle rozumí technologiím, přirozené. Digitální svět je jejich prostředí. Proto jsme se rozhodli poskytnout všem zákazníkům s YOU tarify neomezená data na měsíc zdarma,“ přibližuje nabídku Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2. Neomezený balíček si mohou zákazníci nejen s tarify YOU, ale i s vybranými tarify z řad FREE+ nebo NEO, aktivovat od dubna do konce května.

„Neomezená data čekají na zákazníky v aplikaci Moje O2, tam je jen stačí zaktivovat. Po spuštění mohou mladí začít hned surfovat po internetu tou nejvyšší možnou rychlostí,“ vysvětluje Silvia Cieslarová a dodává: „Dalším bonusem je i služba O2 Security. Ta chrání telefony před nejčastějšími kybernetickými hrozbami putujícími online světem, které může i mladá generace nechtěně vpustit do svého zařízení.“

Zákazníci s tarifem YOU 20 GB nebo YOU 5 GB získají na 30 dní neomezená data, majitelé tarifu YOU NEO si mohou vyzkoušet během tohoto časového úseku nejvyšší maximální rychlost. Možnost neomezených dat se vztahuje i na Můj první tarif. Zájemce o některý z YOU tarifů nemusí být student, pořízení je podmíněné věkem zákazníka. K uzavření smlouvy tak stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit do 26 let. Pokud je školák či student nezletilý, může tarif pořídit jejich zákonný zástupce. Cena tarifů YOU přitom zůstává nezměněna: YOU 5G stojí 399 Kč/měsíc, YOU 20 GB 549 Kč/měsíc a YOU NEO přijde na 749 Kč/měsíc.

Ben Cristovao a Marcell jsou tvářemi nové kampaně

Tarify YOU již tradičně podpoří i mediální kampaň s osobnostmi ze světa hudby. Novou tváří, kterou mohou zákazníci spatřit po boku zkušeného hudebníka Bena Cristovao, je charismatický Marcell. Nová skladba Nevim od Bena Cristovao a Marcella startuje celou kampaň a tvoří vizuální i hudební složku spotů na podporu YOU tarifů.

Marcell & Ben Cristovao - Nevim (Official video)

„Marcell je úžasnej talent ve všech směrech hudby. Mám radost, že spolu s O2 můžeme podpořit jeho práci. Song jsme dodělávali v Berlíně, kde teď Marcell nějakou dobu žije,“ popisuje spolupráci Ben Cristovao. „Baví mě jeho originální přístup, díky kterýmu se liší od zbytku scény. Má svůj jasný rukopis. Rád bych taky vyzdvihnul společnej čas strávenej před kamerou při tvorbě videoklipu – to, jak dokáže být přirozený a celý proces natáčení si užívat, je něco, co bych si z této spolupráce rád odnesl i do mých budoucích projektů.“ doplňuje Marcell.