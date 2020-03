O2 pomáhá v době koronaviru: nabízí neomezená data zdarma či O2 TV za korunu

View this post on Instagram

Pro spoustu z vás to teď není lehká situace, proto bychom vás chtěli alespoň trochu potěšit. 💙 Abyste mohli zůstat v kontaktu se svými nejbližšími, spolužáky i kolegy, dáváme od pondělka všem zákazníkům neomezená data zdarma až do konce dubna. 🙂🎉 Aby vám čas doma rychleji utekl, máme pro vás i to nejlepší z naší O2 TV na 30 dní za symbolickou korunu. 📺 A to už ode dneška. Je toho ale mnohem víc. Všechny informace najdete na odkazu v našem bio.