Nvidia GeForce Now má členství pro náročné. Zpřístupní brutální výkon grafiky RTX 3080

Společnost Nvidia představila novou úroveň předplatného pro GeForce Now, která přináší výkon třídy GeForce RTX 3080. V rámci něj poskytne hráčům přístup k dosud nejvyššímu rozlišení a snímkové frekvenci v cloudovém hraní ve spojení s nejnižší latencí v rámci streamovací služby GeForce Now.

Novou úroveň umožňují výkonné superpočítače GeForce Now SuperPOD. Členové se připojují k vylepšeným herním serverům s grafickými procesory druhé generace RTX postavené na architektuře Nvidia Ampere. Hráči díky tomu získají výkonnou cloudovou herní sestavu se zážitkem, který se má podobat hraní na skutečném počítači.

Členové GeForce Now RTX 3080 budou mít přístup k novým serverům, streamování her z rozsáhlé knihovny GeForce Now ve 120 fps a rozlišení až 1440p na PC nebo Macu a 4K HDR na Nvidia Shield. Aplikace pro PC, Mac a Android také nabídnou 120 fps. S využitím technologie Nvidia Adaptive Sync snižuje GeForce Now latenci systému až k úrovni moderních konzolí.

Za výkon RTX 3080 si hráči připlatí

Členové GeForce Now Founders a Priority mají ode dneška předčasný přístup k předobjednávkám úrovně GeForce Now RTX 3080. Šestiměsíční členství stojí 2 690 Kč/99,99 €. V závislosti na dostupnosti bude předobjednávka zpřístupněna všem příští týden. Majitelé členství Founders mohou přejít na členství GeForce Now RTX 3080 a stále si zachovat výhodu „Founders for Life“. Na členství GeForce Now RTX 3080 navíc získají desetiprocentní slevu.