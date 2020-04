Nudí vás vzhled současných telefonů? LG chystá zásadní designovou změnu

Vlajkové lodě společnosti LG si byly v posledních letech nadmíru podobné, ať už je řeč o modelu G7, V40, G8 a takto bychom mohli pokračovat. Tomu by však mohl být brzy konec. Podle aktuálních informací se totiž výrobce chystá razantně obměnit designový jazyk. Nové pojetí podle vyjádření společnosti „vzdává hold přirozenému světu a zároveň se odklání od současných designových trendů“.

Pod primární čočkou zadního fotoaparátu, která svým vzhledem připomíná kapku deště, se nachází dvojice menších objektivů a LED blesk. Toto uskupení rozhodně není náhodné, neboť má připomínat kapající vodu. Výrobce se podle svých slov staví do opozice vůči současným rozměrným a vypouklým mobilním fotoaparátům.

Nový design napříč všemi třídami

Další novinkou by mělo být něco, co LG nazývá „3D Arc Desing“. Konkrétně by se mělo jednat o symetrické křivky na displeji a zadní straně telefonu. V čem je tento prvek inovativní, však zůstává v současné době bez odpovědi. Podobná prohlášení přitom na adresu svých telefonů v minulosti pronesly společnosti jako Samsung či Xiaomi.

V současné době není známo, kdy se telefonů s novým designem dočkáme. Podle vyjádření šéfdesignéra LG Cha Yong-duka se však inovovaný vzhled promítne nejen do vlajkových lodí, ale také do telefonů nižší a střední třídy.