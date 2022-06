Nový snímek španělského režiséra Eugenia Recuenca je natočený pouze na Honor Magic4 Pro s vestavěnou filmovou technologií IMAX Enhanced

Dokázali jste si představit, že přijde doba, kdy se filmy budou natáčet na mobil? Ta doba už je tady. Horká novinka v Česku, prémiový mobilní telefon Honor Magic4 Pro s vestavěnou technologií IMAX Enhanced nahradil filmovou techniku. Španělský režisér Eugenio Recuenco natočil krátký artový snímek dávném o mýtu Narcise a jeho krásy, Kaleidoskop, pouze na mobilní telefon. Výsledek odpovídá natáčení na těžkou filmovou techniku.

Kaleidoskop: Artový snímek o mýtu Narcise a krásy natočený pouze na mobilní telefon Honor Magic4 Pro

V řečtině znamená „Kalo“ krásný a „idols“ znamená formy. Se svým posledním snímkem Kaleidoskop, chtěl režisér Eugenio Recuenco zachytit různé formy krásy. Film se zaměřuje na interpretaci mýtu o Narcisovi z úhlu pohledu ženské krásy. Je to také směs odlesků různých forem krásy, magicky spojených, tak jako je právě kaleidoskop. Režisér Recuenco tak chtěl snímkem vyjádřit přání, aby se lidé znovu potkávali a sjednotili po dlouhém těžkém období.

„Kaleidoskop je film, který ukazuje různé formy krásy, celý natočený pouze na mobilní telefon, vybavený filmovou technologií, Honor Magic4 Pro. Je to přepracování slavného mýtu o Narcisovi posedlého vlastní krásou, reflexe našich dnešních každodenních vztahů,“ uvedl režisér Recuenco a dodává: „Tento audiovizuální projekt je mým prvním, který byl celý natočený pouze na mobilní telefon. Honor Magic4 Pro propojil technologii s metodami filmového natáčení.“

Honor Magic4 Pro, vlajkový prémiový mobilní telefon oceněný DxOMark zlatou kategorií za foto a video výbavu, je jedním z mála mobilů na světě s certifikátem filmové technologie IMAX Enhanced. Je to také vůbec první mobilní telefon, který podporuje natáčení videa v 10bitové kvalitě 4K s 60 snímky za sekundu díky režimu Log. Díky velmi vysoké kvalitě tak dává ale mnoho prostoru pro případnou post produkci.

KALEIDOSCOPE | Nový film od Eugenia Recuenco (natočeno na HONOR Magic4 Pro)

Průkopnické režimy Magic-Log, se kterým si můžete vyzkoušet filmové podbarvení na základě žánrů filmu, nebo 3D LUT vytvořené Hollywoodskými koloristy, dává tak každému z nás do rukou profesionální filmovou techniku. Navíc díky certifikátu IP68 je Honor Magic4 Pro odolný proti prachu a vodě. Vydrží tak bez potíží ponořený do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Nezaskočí vás tak, když vám upadne třeba do kaluže nebo zmoknete.