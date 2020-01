Nový Pocophone dorazí už příští týden. Lákat bude na vysokou obnovovací frekvenci

Značka Poco před rokem a půl způsobila poměrně velký poprask se svým premiérovým smartphonem Pocophone F1, od té doby se však po ní slehla zem. V posledních dnech se ale opět hýbou ledy; značka se osamostatnila od mateřského Xiaomi a chystá premiéru nových smartphonů. Ten první dorazí už příští týden.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.

Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO





— POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020