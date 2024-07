Nový patent Xiaomi přináší technologii, která by v budoucnu mohla dramaticky zvýšit výdrž zařízení

Xiaomi má schválený nový patent, který může způsobit malou revoluci v segmentu nositelných zařízení

Jedná se o solární panel, které lze integrovat do řady různých přístrojů

Kdy se dočkáme reálného nasazení, prozatím není známo

Výdrž chytrých zařízení je stále poměrně velké téma. Kupříkladu nositelná elektronika je čím dál tím menší, což je sice dobře, na druhou stranu to ale znamená, že se do těla vejde menší baterie. Řada společností se snaží přijít na řešení tohoto problému, přičemž čínský gigant Xiaomi se domnívá, že je má na dosah, alespoň to vyplývá z podané patentové přihlášky. Ta popisuje využití sluneční energie k dobíjení nositelné elektroniky. Podle Tianyancha Intellectual Property Information Platform byl tento patent schválen.

Je nabíjení fitness náramků a chytrých prstenů minulostí?

Patent hovoří o základních prvcích nové technologie, kterou lze údajně použít pro různá nositelná zařízení, jako jsou chytré prsteny a fitness náramky, a lze ji navrhnout tak, aby vyhovovala potřebám a preferencím různých skupin uživatelů. Výrobky s touto technologií budou obsahovat solární panely spolu s veškerým dalším hardwarem, neboť tyto klíčové komponenty budou chytře umístěny v krytu zařízení, aby vytvořily kompaktní a účinný systém pro přeměnu a skladování energie.

Jak je vidět z patentu, solární panel a baterie jsou elektricky propojeny s řídicí deskou pro využití solární energie. Za zmínku stojí, že uvnitř pouzdra se nachází speciální koncentrátor světla, který obsahuje plochu přicházejícího světla a plochu vycházejícího světla, přičemž plocha vycházejícího světla směřuje přímo k solárnímu panelu. Pomocí koncentrátoru světla lze světlo nasměrovat na solární panel, čímž se výrazně zvýší množství světla dopadajícího na solární panel a zlepší se využití světelné energie. Ačkoli tato technologie mnoho energie neuchová, mohla by eliminovat potřebu nabíjení drobných chytrých zařízení. Podle zprávy je cílem patentu vyřešit problém s výdrží baterie, s nímž se běžně potýkají nízkoenergetická nositelná zařízení, která jsou obecně velmi malá a nemohou do sebe vměstnat velkou baterii.

Trochu sarkasticky by šlo podotknout, že se nejedná o zcela originální nápad. Ostatně například japonská hodinářská společnost Citizen používá solární články k dobíjení baterie klasických hodinek už od devadesátých let minulého století, přičemž v rámci chytrých hodinek používá solární dobíjení například americká značka Garmin. Implementace do fitness náramků a chytrých prstenů se tedy přímo nabízí.