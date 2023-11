Nový MacBook s M3 není bezchybný. Zákazníci si stěžují na problém s aktualizací

V úterý 7. listopadu byl spuštěn ostrý prodej počítačů MacBook Pro s čipsety nové generace M3. Na první pohled jde o jen mírně aktualizované stroje, vyměnil se vlastně jen čipset a přibyla elegantní černá barevná varianta. Jenomže někteří uživatelé už začali hlásit první problémy – MacBook dorazil se starým systémem a ještě nejde aktualizovat.

Jako jeden z prvních uživatelů na to upozornil britský youtuber z kanálu Zone of Tech, Daniel Rotar. Ten se na síti X pochlubil novým MacBookem Pro s čipem M3. Překvapilo ho však, že na počítači je předinstalována starší verze macOS Ventura, navíc z nastavení není možné vyhledat aktualizaci novější, konkrétně současnou verzi macOS Sonoma.

Trabl začali postupně – a nezávisle na sobě – nahlašovat i další uživatelé, ať už na fórech nebo na síti X. Chyba se evidentně objevuje pouze u MacBooku Pro s čipem M3, protože výkonnější notebooky s M3 Pro nebo M3 Max žádný z postižených uživatelů nezmiňuje. Rotar ze Zone of Tech výslovně uvádí, že MacBook Pro s M3 Pro obdržel s nejnovější verzí macOS Sonoma.

Ok, here’s something weird.

Our M3 MacBook Pro shipped with Ventura and can’t seem to update to Sonoma at all. Version not compatible.

Our M3 Pro MacBook Pro shipped with Sonoma.

Did anyone else get an M3 that shipped with Ventura? pic.twitter.com/me0kLZjk6f

— Daniel (@ZONEofTECH) November 7, 2023