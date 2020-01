Nový film natočený na iPhone 11 Pro vám vyrazí dech. Apple na něj najal špičky z oboru

Apple vydal krátký film s názvem Daughter (Dcera), který byl celý natočen pomocí iPhonu 11 Pro. Vznikl jako oslava příchodu Čínského nového roku.

Osmiminutový snímek pojednává o vztahu matky, která se živí jako taxikářka, a její dcery, kterou vozí s sebou. Podle Applu příběh nabízí dojemné momenty i vykoupení. Na filmu spolupracoval hvězdný tým – natočil jej Theodore Melfi, režisér filmu Skrytá čísla, který byl před třemi lety nominován na tři Oscary, v hlavní roli se představila prominentní čínská herečka Čou Sün a „kamery“ se ujal Lawrence Sher, jenž pracoval na loňském psychothrilleru Joker, horkém favoritovi letošních Oscarů.





Film Daughter (Dcera)

Není to poprvé, co Apple slaví Čínský nový rok krátkým filmem se „silným“ příběhem – činí tak již několik let v rámci série s názvem Shot on iPhone.

Cupertinský technologický gigant letos slaví Čínský nový rok i jinak, a to řadou speciálních akcí Today at Apple s názvem Modern Traditions, které již nyní probíhají v Číně, Hongkongu, Singapuru a na Tchaj-wanu (potrvají až do 8. února). Apple na ně láká těmito slovy: „Vdechněte nový život místním tradicím prostřednictvím např. fotografie při zábavných osobních sezeních pro celou rodinu“.