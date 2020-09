Novinky od Qualcommu: 5G míří do počítačů i nejlevnějších smartphonů

Svoji účast na veletrhu IFA si odbyla i společnost Qualcomm. Americký gigant do Berlína přivezl několik technologických novinek, s nimiž se budeme setkávat v koncových zařízeních v příštích měsících.

Qualcomm Snapdragon 732G: ještě více síly pro střední třídu

První novinkou, která spatřila světlo světa ještě před veletrhem IFA, je nový čipset Snapdragon 732G. Jedná se o přímého pokračovatele loňského Snapdragonu 730G, se kterým má novinka spoustu věcí společného. Snapdragon 732G má například stejnou procesorovou jednotku založenou na jádrech Kryo 470, díky vyšším taktům (2,3 GHz oproti 2,2 GHz) však dosahuje mírně vyššího výkonu.

Qualcomm rovněž slibuje o 15 procent lepší vykreslování grafiky, byť GPU Adreno 618 zůstává v nezměněné podobě. Čip podporuje některé funkce Snapdragon Elite Gaming, například ladění barev či HDR hraní. Dosazena byla rovněž čtvrtá generace AI enginu, který má být dvakrát výkonnější než jeho předchůdce.

Čipset nepodporuje sítě 5G, integrovaný LTE modem X15 zvládne stahovat data maximální teoretickou rychlostí 800 Mbps. Qualcomm Snapdragon 732G jako první uvidíme v některém z příštích smartphonů značky Poco spadající pod Xiaomi.

5G pro nejlevnější smartphony

Qualcomm také v Berlíně oznámil, že se chystá rozšířit podporu sítí 5G i do řady mobilních procesorů Snapdragon 4xx, a to už v příštím roce. Tyto čipsety se obvykle dostávají do nejlevnějších smartphonů s cenou pohybující se okolo 150 dolarů (asi 3 400 korun bez DPH), byť nevíme, o kolik cenu navýší samotný 5G modem.

5G modemy v řadě Snapdragon 4xx budou pravděpodobně fungovat pouze v pásmu sub-6, nikoliv s technologií mmWave. Mezi první firmy, které tyto čipsety použijí, budou patřit Xiaomi, Motorola (Lenovo) a Oppo. Qualcomm očekává, že levné telefony s podporou 5G by mohly oslovit až 3,5 miliardy zájemců po celém světě.

Qualcomm Snapdragon 8cx druhé generace

Další představenou novinkou od Qualcommu je čip Snapdragon 8cx Gen 2 určený výhradně do počítačů s Windows. Zatímco první generace se podle Qualcommu mohla směle měřit s procesory Intel Core i5 osmé generace, s novinkou si troufá na novější Intel Core i5 10. generace.

Qualcomm tvrdí, že výkon mezigeneračně narostl až o 50 procent a výrazně se zvýšila efektivita, ovšem prostý pohled do specifikací nic takového nenaznačuje – procesorovou jednotku stále tvoří osm jader Kryo 495. Výrobní proces zůstal 7 nm, takže pravděpodobně tedy došlo pouze k navýšení taktů.

Největší novinky Snapdragonu 8cx tak hledejme jinde – v podpoře sítí 5G (sub-6 i mmWave), v podpoře Wi-Fi 6 a v doplnění audiotechnologie Qualcomm Aqstic pro potlačení ozvěny a šumu. Vylepšeny mají být také operace související s umělou inteligencí, například při rozpoznávání očního kontaktu s uživatelem při přihlašování do počítače nebo ve videokonferencích.

Adaptivní potlačení okolního hluku

Poslední představenou novinkou je technologie Adaptive ANC, která má dynamicky upravovat úroveň potlačení okolního hluku na základě několika aspektů. Systém bude brát v úvahu úroveň utěsnění sluchátek v uších, fyzickou aktivitu uživatele nebo hlučnost prostředí, ve kterém se pohybuje. Adaptivní ANC má napomoci k maximálnímu uživatelskému zážitku bez ohledu na dokonalé utěsnění nebo potřebu autokalibrace.

Funkce Adaptive ANC bude fungovat i se stávajícími sluchátky s ANC, je však zapotřebí, aby vysílající zařízení obsahovalo audio SoC Bluetooth QCC514x, který dorazí později v tomto roce a pravděpodobně se stane přímou součástí chystaných čipsetů.