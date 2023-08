Novinky v Insider programu: do Windows 11 míří hromada praktických novinek [přehled]

Do Windows 11 se řítí hromada novinek

Microsoft v létě vydává testovací sestavení jako na běžícím páse

Těšte se na HDR tapety, nového pošťáka nebo 3D emoji

Microsoft na konci června oficiálně zpřístupnil v programu Windows Insider funkci Copilot, která má díky umělé inteligenci usnadnit uživateli používání systému Windows 11. V tuto chvíli ještě Copilot neumí vše, co Redmondští slibovali, nicméně do vydání ostré verze uteče ještě hodně vody a přijde řada vylepšení. Mezitím Microsoft vydává nová testovací sestavení jako na běžícím páse – v první polovině prázdnin vyšly v „nejrychlejším“ kanále Canary tři nové testovací verze (označení 25905, 25915 a 25921) a každá z nich přinesla několik novinek. Na co se můžeme v některé z příštích velkých aktualizací těšit?

Outlook nahrazuje Poštu

Jednou z letních novinek je výměna aplikace Pošta za novější Outlook – dosud jej Microsoft nabízel volitelně, nyní je v testovacích verzích nastaven jako výchozí poštovní klient. Pokud vám ale z nějakého důvodu vyhovovala více Pošta, stále je možný návrat, koneckonců Microsoft má v plánu výměnu v ostré verzi Windows až v září příštího roku.

Podpora HDR tapet

Jednou z posledních novinek je podpora HDR obrázků ve formátu JXR a jejich nastavení na pozadí plochy Windows. Pochopitelně k jejich věrohodnému zobrazení je zapotřebí vlastnit HDR monitor, v opačném případě jej displej zobrazí podle svých možností. Microsoft nabízí ke stažení několik ukázkových tapet.

Microsoft Store s umělou inteligencí

Vylepšení dostal i obchod s aplikacemi. Redmondští do něj jednak přidali zobrazování nejnižších cen za posledních 30 dní a také slibovaný závan umělé inteligence v podobě AI hubu. Ten bude v Microsoft Store sloužit k propagaci umělé inteligence a aplikací, které ji využívají.

3D emoji

Microsoft o prázdninách také aktualizoval barevný font COLRv1, se kterým přichází i nová sada dynamických 3D emotikonů s přechodovými animacemi. Tyto emotikony budou dostupné nejen v aplikacích Microsoftu, ale i v internetových prohlížečích a dalších aplikacích.

Pokud se v operačním systému vyskytne problém, který nepůjde opravit běžnými nástroji, bude možné provést obnovení systému přímo skrze službu Windows Update. V tuto chvíli funkce pracuje tak, že stáhne a nainstaluje aktuální verzi operačního systému, avšak zachová v ní soubory, aplikace i nastavení systému.

Bohaté náhledy miniatur

Další novinka se týká miniatur, které se objevují, když kurzorem myši najedete na nějaký soubor. Jejich podoba je v současnosti poměrně fádní a obsahuje minimum informací, Microsoft ale chystá bohatší náhledy, které dokáží zobrazit například část dokumentu ve Wordu.

V tuto chvíli je tato funkce rozdělená do dvou úrovní – uživatelé přihlášení k edicím Pro nebo Enterprise s účtem AAD uvidí plné bohaté miniatury, ostatní uživatelé dostanou pouze ořezanou podobu bez náhledu dokumentu.

Konec podpory univerzálních Arm32 aplikací

Budoucnost je 64bitová. Samotný systém Windows 11 v 32bitové verzi vůbec nevyšel, avšak některé 32bitové aplikace i nadále podporuje. To zatím platí i pro ARMovou odnož systému, byť v blízké budoucnosti dojde ke změně – Microsoft se totiž chystá podporu univerzálních Arm32 aplikací zcela utnout. 32bitové ARMové aplikace již nebude možné na Windows 11 spouštět, při upgradu uživatel dostane upozornění, kterých aplikací se ukončení podpory týká. Tento seznam bude možné zredukovat instalací 64bitové verze aplikace (pokud existuje) skrze aktualizační službu Microsoft Store.

Oživení přehrávače Zune

Pamatujete si na audiopřehrávač Microsoft Zune? Tento konkurent jablečných iPodů příliš velkou díru do světa neudělal, jeho podpora už je dávno skončená. Microsoft se nicméně rozhodl udělat jeho majitelům radost a ve Windows 11 vyřešil problémy s instalací původních ovladačů, bez kterých nebylo možné Zune připojit k počítači. Nyní je již Zune s Windows 11 kompatibilní, byť zatím pouze v testovacích verzích.

Další novinky

Vylepšena byla logika obnovovací frekvence – nově bude možné volit pro různé monitory různé obnovovací frekvence v závislosti na typu monitoru a na zobrazeném obsahu.

Pokud si uživatel vybere dynamickou obnovovací frekvenci a zároveň povolí spořič baterie, systém automaticky obnovovací frekvenci sníží.

Z Windows lze definitivně odstranit asistentku Cortanu

Miniaplikace Chat, která je součástí hlavního panelu, se nově přejmenovává na Microsoft Teams – zdarma

V souvislosti s posledním testovacím sestavením Microsoft spustil nové kolo události Bug Bash, ve které uživatelé prostřednictvím hry hledají chyby v systému. Při spuštění této akce ale v Redmondu učinili chybu a zveřejnili Insiderům interní nástroj, který ve Windows 11 odemyká skryté funkce.