Novinka pro Google Fotky: aplikace odhalí úpravy provedené pomocí AI

Služba Fotky od společnosti Google bude obsahovat praktickou funkci, která by měla upozornit uživatele, zda byla jejich fotografie upravena pomocí nástrojů umělé inteligence. Tento krok sleduje trend větší transparentnosti a zodpovědnosti vůči uživatelům, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svými fotografiemi. Něco podobného už nyní nabízí Apple v rámci systému iOS 18.

Fotografie, které budou automaticky vylepšené prostřednictvím nástrojů v Google Fotkách, budou nyní označeny štítkem „AI-Enhanced“ (Vylepšeno AI). Označení má za cíl upozornit uživatele, že obrázky prošly generativními úpravami. Dosud totiž nebylo vždy zřejmé, zda došlo k vylepšení obrazu nebo odstranění nežádoucích prvků pomocí AI.

As we bring AI-powered editing tools to more users, we recognize the importance of doing so responsibly. Starting next week, you’ll be able to see when a photo has been edited with Google AI right in the Google Photos app. Learn more → https://t.co/gGlC332oz5 pic.twitter.com/PwysdmGkLz

— Google Photos (@googlephotos) October 24, 2024