Nová skládačka Huawei Mate X3 je za rohem. Dostane jednu speciální funkci

Jako první letos Huawei uvede novou skládačku, a to Mate X3

Přes satelit bude umět komunikovat lépe než Mate 50 Pro

Huawei zatím vůbec nepropálil, co chystá pro letošek. Podle spekulací z čínské sociální sítě Weibo by měl ještě před řadou konvenčních vlajek P60, které prý budou představeny někdy v polovině roku 2023, dorazit nový skládací smartphone jménem Mate X3. Ten by se mohl inspirovat u loňského Mate Xs 2, který byl představen v dubnu, jeho předchůdce Mate X2 dokonce v únoru.

Pokud jde o výbavu chystané skládačky, zatím víme pouze o speciální technologii pro satelitní komunikaci. Tu přinesl již Mate 50 Pro, avšak uměl takto pouze odesílat tísňové zprávy. Připravovaná novinka by měla nabídnout možnost přes satelit plně komunikovat, třeba i hlasovými zprávami. Bude zajímavé sledovat, jak s premiérou zamíchá veletrh MWC v Barceloně, který se koná na konci února.

