Nová mobilní hra ze série The Bard’s Tale láká na netradiční hlasové ovládání

V Obchodě Google Play a App Storu se v tichosti objevil staronový přírůstek do legendární herní série The Bard’s Tale s podtitulem Warlocks of Largefearn. Přívlastek „staronový“ přitom používáme zcela záměrně – původně šlo o titul pro chytré reproduktory, který nebylo možné ovládat jinak než hlasem. S přechodem na dotykové obrazovky jej však tvůrci opatřili plnohodnotným grafickým rozhraním.

The Bard's Tale - Warlocks of Largefearn [Teaser]

Tradiční RPG, netradiční ovládání

Ačkoliv hra nově obsahuje vcelku zdařilou ilustrovanou grafiku, i nadále ji můžete ovládat pouze hlasem, pokud k tomu udělíte patřičné povolení. Novinkou je přítomnost tradičního dotykového ovládání, přičemž oba způsoby lze během hraní plynule střídat.

Z pohledu hratelnosti jde o standardní tahové RPG, v němž mohou hráči prožít své vlastní dobrodružství, sbírat zkušenostní body, vylepšovat jednu ze čtyř hratelných postav a získávat nové zbraně i vybavení.

Netradiční hlasové ovládání si mohou hráči snadno vyzkoušet. Po bezplatném stažení hry získají přístup pouze ke zkušební verzi, která dostačuje k osvojení základních herních principů. Plnou hru se všemi čtyřmi hratelnými postavami (Fighter, Rogue, Bard a Practitioner) je však nutné odemknout formou mikrotransakce.