Nová generace Windows klepe na dveře. Microsoft oznámil datum odhalení

Minulý týden se uskutečnila vývojářská konference Microsoft Build, od které se očekávalo odhalení novinek v chystané podzimní aktualizaci Windows 10. Konference (včetně úvodní keynote) však byla opravdu mířena především na vývojáře s tím, že slavnostní odhalení připravovaných novinek ve Windows si zaslouží samostatnou akci. A nyní jsme se konečně dozvěděli termín jejího konání.

Microsoft odhalil, že příští generaci Windows odhalí 24. června v 17:00 našeho času. Akci bude uvádět jak šéf Microsoftu Satya Nadella, tak i šéf počítačové divize Panos Panay. Složení této sestavy naznačuje, že se skutečně bude jednat o velkou událost, koneckonců Satya Nadella v minulém týdnu prohlásil, že se bude jednat o největší změnu Windows za posledních 10 let.

