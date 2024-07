Nová éra logistiky? Japonsko testuje obří dopravní pásy s délkou až 500 kilometrů

Japonsko plánuje zavést síť automatizovaných dopravních pásů

Dopravníky budou operovat mezi Tokiem a Ósakou

Tento systém má během 24hodinového provozu nahradit práci až 25 000 řidičů

Japonsko, známé svým pokrokem v oblasti technologií a inovací, se chystá učinit další krok směrem k futuristické infrastruktuře. Japonská vláda nedávno oznámila ambiciózní plán na spuštění sítě automatizovaných dopravních pásů, nazvané Autoflow-Road, která má přepravovat zboží na vzdálenost přibližně 500 km mezi Tokiem a Ósakou. Tento projekt je reakcí na rostoucí logistickou krizi způsobenou výrazným nedostatkem řidičů a zvýšenými nároky na nákladní dopravu. Podle deníku South China Morning Post má tento systém zajistit efektivní a nepřetržitý pohyb nákladu, snížit emise skleníkových plynů a optimalizovat využití stávajícího silničního prostoru.

Proč má v Japonsku vzniknout obří dopravní pás?

Logistická krize, které Japonsko čelí, je způsobena několika faktory. Rychle stárnoucí populace a klesající počet pracovních sil vedou k nedostatku řidičů, což vážně ohrožuje schopnost země udržet stabilní a efektivní nákladní dopravu. V roce 2020 bylo v Japonsku zhruba 660 000 řidičů, ale do roku 2030 se očekává pokles na 480 000, což představuje deficit 36 %. Tato situace by mohla vyústit v logistickou krizi, zejména ve venkovských oblastech, jako je severovýchodní Tohoku a jižní Šikoku, kterým by mohlo chybět až 41 % řidičů.

Přepravník zastane práci až 25 000 pracovníků

Systém Autoflow-Road představuje revoluční přístup k řešení těchto problémů. Shuya Muramatsu, vedoucí pracovník výzkumného úřadu ministerstva pro silniční ekonomiku, vysvětlil, že projekt využije zpevněné krajnice, střední dělicí pásy a tunely pod již postavenou infrastrukturou pro instalaci automatických dopravních pásů. Tyto pásy budou přepravovat zboží nepřetržitě, čímž se zvýší efektivita a spolehlivost logistických operací.

Systém Autoflow-Road by měl sestávat z vysokokapacitních paletových systémů schopných přepravit až jednu tunu nákladu na jednu paletu. Tyto palety budou umístěny na automatizovaných dopravních pásech, které budou instalovány v tunelech pod hlavními dálnicemi, na nadzemních kolejích uprostřed silnic a podél zpevněných krajnic dálnic. Tento systém bude fungovat 24 hodin denně, což by mohlo nahradit práci 25 000 řidičů denně.

Výzkumné studie, včetně těch provedených společností Nomura, ukazují, že zavedení systému Autoflow-Road by mohlo výrazně snížit objem konvenční nákladní dopravy, který by měl klesnout z 1,43 miliardy tun v roce 2020 na 1,4 miliardy tun v roce 2030. Očekává se, že automatizované pásy výrazně zmírní nedostatek řidičů, zvýší efektivitu a přispějí k řešení logistické krize.