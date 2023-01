Nová dimenze virtuální reality? V Las Vegas jsme vyzkoušeli Holoride

Letošní ročník veletrhu CES v Las Vegas byl na novinky a zajímavé technologie velice bohatý. Otestovat jsme si zde mohli například technologii Holoride, která byla světu představena přesně před 4 lety a loni v listopadu se dočkala komerčního nasazení. Německý start-up od počátku spolupracoval s automobilkou Audi, nicméně Holoride lze využívat v libovolném autě, klidně i 20 let starém, jen je potřeba přikoupit ještě speciální krabičku Retrofit.

Spoustě lidí se dělá při jízdě v automobilu špatně a ještě větší procento lidí se s tím samým problémem potýká při používání virtuální reality. Lidé stojící za Holoride tvrdí, že s jejich řešením jde obě překážky překonat. To bohužel nemohu jednoznačně potvrdit ani vyvrátit, jelikož nevolností netrpím, ale i tak jsem si řešení vyzkoušel na vlastní kůži.

Data z reálného světa se přenáší do toho virtuálního

A co že to vlastně Holoride je? Jedná se o zařízení, které získává data o pohybu a poloze vozu. Ta následně předává do headsetu pro virtuální realitu (konkrétně jde o HTC Vive Flow doplněný o Bluetooth gamepad). V něm můžete hrát nejrůznější hry, používat vzdělávací aplikace nebo sledovat filmy. Po zhruba 40minutovém testování mi největší „smysl“ dává právě hraní her, naopak sledování filmů ve VR mi přijde jako naprostý nesmysl už jen kvůli nižšímu rozlišení obrazu a zcela nulové přidané hodnotě oproti běžnému „koukání na obrazovku“. Zobrazování v brýlích HTC Vive Flow mají na starost dva 2,1″ LCD panely s rozlišením 1 600 × 1 600 px (pro každé oko).

A v čem přesně tkví ona unikátnost Holoride? Data z reálného pohybu vozu lze využívat právě při hraní her. V praxi tak jako spolujezdec můžete brázdit ulice Las Vegas, nicméně ve virtuální realitě budete létat s robotem ve vesmíru a bojovat proti nepřátelům. Pokud vozidlo zahne doleva, nebo zastaví na křižovatce, tento „pohyb“ se přenese i do virtuálního světa. Jinými slovy, veškerý digitální obsah je perfektně sladěný s pohybem vozu. Nudné absolvování trasy z bodu A do bodu B tak můžete vyplnit zábavou a kdo ví, možná i překonat kinetózu.

Opravdu je Holoride tak revoluční? Zatím ne

Přiznám se, že testování ve mě zanechalo hodně rozporuplné pocity. Možná jsem jen stará škola, ale opravdu si nedovedu představit, že by tohle měla být „lepší“ forma zábavy, byť pro dětské pasažéry, než například hraní na Nintendo Switch nebo iPadu. Nic proti virtuální realitě jako takové či headsetu HTC – tady mě neoslovila především kvalita titulů nabízených na platformě Holoride. Hry mi přišly dost jednoduché, a to nejen mechanismem, ale i grafikou a zpracováním. Zkrátka nic, u čeho bych chtěl trávit delší čas při cestování v autě. A to samé lze napsat i o připravených vzdělávacích titulech.

Hodně také záleží, v jakém voze jedete. První polovinu testu jsem absolvoval v luxusním Audi e-tron, druhou ve starém kabriu Cadillac. Právě jízda v autě bez střechy zážitek z hraní umocnila, jelikož mě hřály sluneční paprsky a do tváře mi šlehal vítr. Myšlenkami jsem samozřejmě byl ve virtuálním světě a přidáním těchto prvků ze světa reálného působila velice zajímavě. Opět to ale není nic, kvůli čemu bych bez Holoride nedokázal žít.

Celkem drahá „sranda“

Pořizovací cena setu Holoride je 699 eur (zhruba 16 800 Kč s DPH), ale zatím je možné jej pořídit pouze v Německu a USA. V druhé polovině letošního roku jej nicméně bude možné koupit i v České republice a na Slovensku. V balení najdete brýle HTC Vive Flow, gamepad 8BitDo Pro 2 a roční předplatné všech dostupných titulů. Po uplynutí jednoho roku je nutné počítat s pravidelnou měsíční platbou 20 eur (480 Kč s DPH), respektive 15 eur (360 Kč s DPH), pokud předplatné aktivujete na celý rok dopředu. To nejsou zrovna malé částky. Titulů je zatím dostupných pouze 10, ale ani jeden mi nepřišel tak chytlavý, že bych vám jej chtěl doporučit.

Holoride funguje se všemi vozy Audi vyrobenými po roce 2022 (platforma MIB 3), nicméně díky Retrofitu jej lze provozovat s jakýmkoliv automobilem. Retrofit je chytrá krabička s cenovkou 199 eur (4 800 Kč s DPH), která sbírá data z jízdy a předává je headsetu.

Samotná technologie Holoride je nesmírně zajímavá a i když se z textu může zdát, že jsem nad ní zlomil hůl, rozhodně tomu tak není. Z mého pohledu je potřeba zapracovat na kvalitě her a uživatelům nabídnout takové, které je opravdu budou bavit hrát. Lepší efekt si dovedu představit třeba v zábavních parcích, kde by se do brýlí v reálném čase přenášely údaje z jízdy na horské dráze a uživateli se do brýlí promítal zcela jiný svět. Takové řešení už samozřejmě existuje i nyní (VR na horské dráze), ale vše je dopředu naskriptované. Až čas ukáže, zda Holoride skutečně uspěje, ale leccos napoví fakt, že má podporu poměrně mocného hráče na poli automobilismu.