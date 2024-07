Nothing Phone (2a) Plus: výkonnější čipset, lepší selfie kamerka a rychlejší dobíjení

Nothing Phone (2a) se dočkal několika drobných vylepšení

Varianta Plus přichází s výkonnějším čipsetem, lepší selfie kamerkou a rychlejším nabíjením

Nová je i kovově šedá barevná varianta

Značka Nothing se rozhodla oživit své skromné porfolio smartphonů o další model. Tentokráte se nejedná o úplnou novinku, ale pouze o vylepšený Nothing Phone (2a), který byl představen letos v březnu. Jeho novější iterace s přídomkem Plus přináší několik drobných vylepšení, zejména na pozici čipsetu, fotoaparátu a nabíjení. Firma zároveň potvrdila, kdy můžeme očekávat příští řadový vlajkový model Nothing Phone (3).

Nothing Phone (2a): stejný design, jiné vnitřnosti

Nothing Phone (2a) Plus se od březnového modelu po designové stránce nijak neliší, jediným poznávacím znamením jsou nové barevné varianty – kovově šedá a černá. Rozměry, materiály i rozmístění prvků pod poloprůhlednými zády se světelnými efekty Glyph zůstávají poplatné původnímu modelu. Telefon se pyšní základní odolností IP54, což znamená, že by měl být schopen ustát kontakt se stříkající vodou.

Nothing Phone (2a) Plus zdědil po svém předchůdci i displej, což rozhodně není na škodu – jedná se totiž o kvalitní 6,7″ AMOLED obrazovku s Full HD+ rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej obklopují příjemně tenké a symetrické rámečky, nahoře uprostřed se pak nachází drobný kruhový výřez pro selfie kamerku. V něm se odehrálo první z několika vylepšení – namísto původního 32Mpx snímače výrobce nasadil 50Mpx senzor

Kruhový modul na zádech, který obklopuje NFC cívka, obsahuje stejné fotoaparáty jako původní model:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.88

50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 114° a světelností f/2.2

Všechny tři fotoaparáty dokáží natáčet 4K video při 30 snímcích za vteřinu, k dispozici jsou i pokročilé funkce jako Motion Capture pro ostré akční fotografie nebo AI Portrait Analyser pro dokonalé skupinové snímky.

Výkonnější čipset navržený přímo pro tento model

Pravděpodobně největší novinkou varianty Plus je nasazení novějšího čipsetu MediaTek Dimensity 7350 Pro. Ten byl vyroben přímo na míru tomuto telefonu, oproti původnímu Dimensity 7200 Pro přináší o 10 procent výkonnější procesor a o 30 procent výkonnější grafiku. Nárůstu výkonu výrobce dosáhl navýšením taktů (u procesoru na 3,0 GHz). Telefon bude dostupný v jedné paměťové variantě s 12 GB RAM a 256GB úložištěm, přičemž kapacitu RAM lze virtuálně rozšířit o dalších 8 GB. V žebříčku AnTuTu si tento čipset vysloužil skóre 805 721 oproti původnímu 741 999.

Poslední hardwarová novinka se odehrála v oblasti nabíjení. Akumulátor si ponechal kapacitu 5 000 mAh, avšak nově je možné jej dobíjet výkonem až 50 wattů – z nuly na 100 procent se dobije za 56 minut. Bezdrátové nabíjení přidáno nebylo.

Operačním systémem Nothing Phone (2a) je Android 14 zabalený do nadstavby Nothing OS 2.6, která v sobě obsahuje integrovanou službu ChatGPT. Na jejím základě byl vytvořen widget News Reporter, který využívá umělé inteligence k poskytování denních přehledů zpráv – vybrat si lze z několika kategorií, zprávy jsou poté předčítány hlasem finančního ředitele Nothing Tima Holbrowa. Z hlediska podpory Nothing slibuje 3 roky velkých systémových aktualizací a 4 roky bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Nothing Phone (2a) Plus bude k mání od 3. srpna v londýnském Nothing Store Soho za cenu 399 liber (asi 14 600 korun s DPH), dostupnost v České republice bude oznámena v září letošního roku. Britská firma zároveň v tiskové zprávě prozradila, že vlajkový Nothing Phone (3) letos očekávat nemáme – s jeho příchodem je počítáno až někdy v průběhu příštího roku.