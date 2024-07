Nothing Phone (2a) Plus klepe na dveře. Revoluce nebo evoluce?

Už zítra spatří světlo světa smartphone Nothing Phone (2a) Plus

Oficiálně máme potvrzené vylepšení procesoru a selfie kamerky

Dojít by také mělo dojít k navýšení nabíjecího výkonu

Britská značka Nothing letos na jaře překvapila smartphonem Nothing Phone (2a), který oproti předchozím dvěma „vlajkovým“ modelům nabízí umírněnější výbavu za příjemnější peníze. Jak ukázala mimo jiné i naše recenze, tento telefon dokázal ve střední třídě zaujmout, a tak se nelze divit, že Nothing plánuje jeho pokračovatele. Namísto řadového nástupce se ale nejprve dočkáme opětovného uvedení původního modelu s několika vylepšeními.

Nothing Phone (2a) Plus: rychlejší čipset a nové fotoaparáty

Že se již brzy dočkáme smartphonu Nothing Phone (2a) Plus, britská firma nijak netají. Naopak, na sociálních sítích jej poměrně hlasitě propaguje, a dokonce prozrazuje jeho klíčová vylepšení.

Potvrdit si například můžeme výměnu čipsetu MediaTek Dimensity 7200 Pro za výkonnější model Dimensity 7350 Pro. Ten bude pravděpodobně opět ušitý přímo na míru chystanému telefonu, přičemž podle Nothing bychom se měli dočkat 10% nárůstu procesorového výkonu, a 30% nárůstu grafického výkonu. Obrázek z upoutávky rovněž prozrazuje, že čipset bude spárován s 12 GB operační paměti, kterou půjde navíc ještě rozšířit 8 GB virtuální paměti.

Nothing rovněž prozrazuje rošádu v oblasti fotoaparátů – chystaná novinka má disponovat hned třemi 50Mpx snímači – dvěma vzadu, jedním vpředu. Původní model přitom pořizoval selfies v maximálním rozlišení 32 megapixelů.

Triple the fun. An upgraded 50 MP front camera joins two exceptional 50 MP rear sensors for Phone (2a) Plus. pic.twitter.com/oqDqF6h02G — Nothing (@nothing) July 29, 2024

A jaká další vylepšení Nothing Phone (2a) Plus přinese? Oficiálně již firma žádné další detaily neprozradila, neoficiálně se ještě šušká o navýšení nabíjecího výkonu z původních 45 wattů na 50. Samotný design by měl zůstat stejný (nebo výrazně podobný) původnímu modelu, totožné mají být i rozměry a parametry displeje. V nabídce mají být dvě paměťové varianty se 128 a 256GB úložištěm. Majitelé základního Nothing Phone (2a) tak patrně nebudou mít k upgradu důvod, jen je může mrzet, že po pár měsících jejich telefon o generaci zestárnul.

Premiéra už zítra

A kdy bude Nothing Phone (2a) Plus představen? Britská firma láká na premiéru 31. července, tedy již zítra.