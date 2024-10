Nothing Phone (2a) dostává ochutnávku Androidu 15. Co první betaverze přináší?

Na smartphonu Nothing Phone (2a) si můžete vyzkoušet nejnovější Android 15

Kromě novinek od Googlu jsou součástí balíčku vylepšení přímo od Nothing

Systém by měl být hotový letos v prosinci

Značka Nothing je jednou z prvních, která nabízí k vyzkoušení nejnovější Android 15. Betaverzi nového systému v kabátku prostředí Nothing OS 3.0 si od dnešního dne mohou stáhnout majitelé smartphonu Nothing Phone (2a), což je poměrně překvapivé – výrobci smartphonů obvykle dopřávají betatest svým vlajkovým nebo nejnovějším modelům, Nothing Phone (2a) však není ani jedno.

Nothing OS 3.0: co přináší nového

Nová verze Nothing OS přináší řadu vylepšení napříč celým systémem. Zamykací obrazovka je nově více přizpůsobitelná – k její editaci stačí dlouze přidržet prst a poté provádět úpravy. Zvolit si například můžete některý z nových ciferníků či si na zamykací obrazovku umístit větší množství widgetů. Vylepšení se týkají i obrazovky sloužící k výběru cílových aplikací pro sdílení – tato obrazovka nově využívá umělou inteligenci ke kategorizování aplikací do složek, přičemž ty nejoblíbenější si lze připnout přímo do horní části obrazovky.

V Nothing také přepracovali design knihovny widgetů a roletky s rychlými přepínači – v druhém případě byly rozšířeny možnosti nastavení sítě a Bluetooth. Aplikace Fotoaparát pod Nothing OS 3.0 rychleji startuje z widgetu, rychleji zpracovává HDR snímky, je stabilnější, pořizuje lepší portréty i snímky za zhoršeného osvětlení a také dostala nový design posuvníku zoomu.

Vyskakovací okna je konečně možné přesouvat nebo měnit jejich velikost tažením za rohy a lze je připínat k rohům obrazovky pro rychlejší vyvolání. V Nothing také převzali od Googlu systém automatického archivování nepoužívaných aplikací, funkci částečného sdílení obrazovky nebo nové animace při návratu zpět či při používání otisků prstů.

Zbytek telefonů do konce letošního roku

Značka Nothing také prozradila, kdy betaverzi Nothing OS 3.0 dostanou ostatní smartphony z jejího portfolia:

listopad – Nothing Phone (2),

prosinec – Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) Plus a CMF Phone 1.

V prosinci by zároveň měla vyjít plná verze.

Jak betaverzi nainstalovat?

Instalace betaverze vyžaduje instalaci aplikace NOS ve verzi 2.6, ke stažení je na tomto odkaze. Poté je zapotřebí v „Nastavení – Systém“ aktivovat instalaci betaverze a zkontrolovat dostupnost nové verze.

Jako vždy ovšem varujeme, že vše provádíte na vlastní nebezpečí a SMARTmania.cz ani autor článku neručí za případné škody, které mohou na vašem zařízení vzniknout.