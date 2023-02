Nothing Phone (1) dostává Android 13. Jaké novinky přináší?

Stabilní Android 13 konečně přistává na Nothing Phone (1)

Instalaci lze zatím provést pouze z beta verze

Smartphone Nothing Phone (1) z loňského roku vsadil všechny karty na nevšední design s blikajícími zády a poměrně příznivou cenu, která má částečně kompenzovat slabší hardwarovou výbavu – přeci jen se nejedná o vlajkový model, ale spíše o telefon střední třídy. Je to poznat i na softwarové podpoře – přestože je Nothing Phone (1) jediným telefonem značky, na Android 13 jsme si museli počkat výrazně déle než u většiny konkurentů. Ale dočkali jsme se.

Hardwarové parametry Nothing Phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Android 13 je u Nothing Phone (1) svázaný s prostředím Nothing OS 1.5. Systém oproti základu přináší několik novinek. Přibyly nové zvuky, tapety a témata i spousta obecných vylepšení:

ikony aplikací nově barevně korespondují se zvoleným pozadím

zamykací obrazovka umožňuje přidání zkratek pro vybrané funkce

výchozí fotoaplikace se naučila číst QR kódy

přepínače rychlých nastavení nově zobrazují jméno operátora a množství spotřebovaných dat

u každé aplikace si můžete vybrat jiný jazyk

ovladač multimédií a měnič hlasitosti se pyšní novým vzhledem

vylepšené bylo chování notifikací v herním módu

animace zhasínání/rozsvěcení displeje má být jemnější

přesnost čtečky otisků prstů se zvýšila o 12 procent

automatické spuštění se zrychlilo o 71 procent

spotřeba ve stand-by režimu poklesla o 50 procent

systém si polepšil v oblasti bezpečnosti a byla zvýšena jeho stabilita

Na stabilní Android 13 lze v tuto chvíli přejít pouze z jeho beta verze, nicméně očekáváme, že brzy bude možný přechod i z ostrého Androidu 12.