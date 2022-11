Nothing Phone (1) dostává aktualizaci. Na Android 13 je však ještě brzy

Kdy dostane Nothing Phone (1) Android 13? Zatímco zaběhnutí výrobci již mají některé ze svých telefonů aktualizované, značka Nothing s updatem vyčkává. Podle srpnového vyjádření firmy by do konce letošního roku měla přijít beta verze, finální verzi by pak měl Nothing Phone (1) obdržet až v někdy v první polovině příštího roku.

O tom, že v Nothing na updatu pracují, dokazuje nedávný snímek obrazovky, který šéf firmy Carl Pei zveřejnil na Twitteru. Je na něm důkaz, že jeho černý Nothing Phone (1) běží na Androidu 13 s nadstavbou Nothing OS 1.5.0. V komentáři pak Pei prozradil, že první sestavení běží výrazně lépe, než předpokládal, a že beta program bude odstartován brzy.

Nová verze Nothing OS si lépe rozumí s AirPods

Ještě než se majitelé Nothing Phone (1) nového Androidu dočkají, mohou si stáhnout aktuální verzi Nothing OS 1.1.7. Ta přináší několik drobných vylepšení, především podporu zobrazování stavu nabití sluchátek AirPods, nový balíček záplat nebo zlepšení výkonu a stability. Update je dostupný globálně a vyžaduje stažení 79MB balíčku.