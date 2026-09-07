Nothing OS 5.0 má nový vzhled, chytřejší práci s AI a vlastní Glyph aplikaci. Jak vyzkoušet beta verzi?

- Nový Nothing OS 5.0 přináší více než 80 změn v designu, personalizaci, výkonu a AI nástrojích
- Otevřená beta odstartovala na Phone (3), další podporované telefony se mají přidávat postupně během následujících týdnů
- Stabilní verze má na první zařízení dorazit v polovině října, kompletní distribuce se potáhne přibližně do ledna 2027
Nothing připravil další velkou aktualizaci svého systému pro chytré telefony. Nothing OS 5.0 vychází z Androidu 17 a vedle nového vzhledu domovské obrazovky přidává nové widgety, samostatnou aplikaci pro Glyph Interface, změny v práci systému s pamětí nebo další funkce Essential AI. Výrobce mluví o více než 80 úpravách a vylepšeních. Otevřená beta už běží na Phone (3), finální (stabilní) verze je naplánováno na první polovinu října, avšak zatím jen pro jeden model.
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Nový motiv přidává průhlednost a barvy podle tapety
Jednou z nejviditelnějších změn Nothing OS 5.0 je přepracovaná domovská obrazovka. Nejde přitom o povinnou náhradu současného vzhledu, nový styl bude dostupný jako další motiv. Widgety a vyhledávací lišta pracují s průhlednými prvky a podobné vizuální zpracování se dostává také do Galerie a dalších systémových aplikací.
Systém zároveň umí odvozovat barevné akcenty z použité tapety. Lehce se podle ní zabarví ikony aplikací a widgety, zatímco dlaždice Rychlého nastavení o velikosti 1 × 1 využijí její primární barvu. Při změně pozadí se barevné schéma automaticky přizpůsobí.
Úpravami prošly také stavová lišta, Nastavení, Fotoaparát a Galerie. Nothing změnil ikony, animace a Galerie navíc dostává další možnosti řazení a nové zobrazení alb. Napříč prostředím se používá písmo Geist a výrobce sjednotil také zaoblení prvků, rozostření a ikonografii.
Nové hodiny, Collector a přehled času bez telefonu
Na zamykací obrazovku přibudou dva nové ciferníky. Gooey sází na výraznější plynulé tvary, zatímco Micrographics vychází z technického a hardwarového designu a zobrazuje datum, čas, počasí i nadcházející schůzky. Barvu ciferníků bude možné sladit s tapetou. Praktičtější bude také organizace plochy. Uživatel může nově označit několik aplikací a widgetů současně a přesunout je najednou.
Nothing OS 5.0 přináší také dva nové widgety. Collector vytváří vizuální sbírku objektů zachycených Fotoaparátem nebo vybraných z Galerie a dovoluje ji zobrazit na domovské či zamykací obrazovce. Away Time naopak sleduje dobu, po kterou uživatel telefon nepoužíval, včetně nejdelší přestávky a vývoje času stráveného bez obrazovky během týdne. Právě druhý nápad se mi zamlouvá – místo další statistiky používání telefonu ukazuje přesný opak.
Glyph dostává vlastní aplikaci
Světelné rozhraní Glyph Interface se v nové verzi systému přesouvá do samostatné aplikace. Na jednom místě tak budou jeho funkce, zvuky, vyzvánění i časové plány. Přidává se také widget Glyph Timer. Časovač lze spustit rovnou z domovské obrazovky a světelné prvky na zadní straně telefonu následně vizuálně ukazují zbývající čas.
Lepší správa paměti i aplikací na pozadí
Část změn není na první pohled vidět. Nothing upravil odezvu na dotyk, správu systémových prostředků i udržování aplikací v paměti. Systém má při vyšším zatížení více upřednostňovat právě používanou aplikaci.
Součástí je také lokální systém využívající umělou inteligenci, který se učí, jaké aplikace majitel telefonu spouští nejčastěji, a snaží se je udržovat připravené. Noční údržba pak optimalizuje práci s pamětí. Jde samozřejmě o popis fungování ze strany výrobce, skutečný přínos pro rychlost a výdrž bude záviset na konkrétním zařízení a způsobu používání.
Přepracovány byly také ovládací prvky Bluetooth v Rychlém nastavení. Připojování a odpojování blízkých zařízení má vyžadovat méně kroků. Fotoaparát zase po rozpoznání QR kódu ponechá výsledek pevně na obrazovce, aby nebylo nutné kód znovu zaměřovat, což může být v reálném použití celkem praktické.
Android 17 odděluje oznámení od Rychlého nastavení
Základem Nothing OS 5.0 je Android 17. Jednou z praktických změn jsou oddělené panely oznámení a Rychlého nastavení. Stažení prstu z levé horní části otevře oznámení, zatímco gesto z pravé strany zobrazí ovládací centrum.
Quick Share nově umožňuje prostřednictvím QR kódu sdílet soubory také s iPhony a dalšími zařízeními mimo Android bez instalace další aplikace. Systém přidává viditelnější upozornění na používání fotoaparátu, mikrofonu nebo polohy, mění ovládání nahrávání obrazovky a upravuje správu oprávnění k poloze.
Mezi další novinky patří 3D emoji Noto, rozšířený tmavý režim, samostatná hlasitost asistenta, vyšší jas při přehrávání HDR obsahu a přepracovaná obrazovka naposledy použitých aplikací.
Které telefony dostanou Nothing OS 5.0 a kdy
Program otevřené beta verze byl spuštěna 26. srpna, avšak pouze pro Nothing Phone (3). Podle zveřejněného harmonogramu se má během následujících čtyř až šesti týdnů postupně rozšiřovat na další modely. Phone (3a) Lite a Cmf Phone 2 Pro beta verzi nedostanou a jejich majitelé si budou muset počkat přímo na stabilní vydání. Podpora a předběžné termíny vypadají následovně:
|Model
|Open Beta
|Stabilní vydání
|Phone (3)
|26. srpna
|polovina října
|Phone (4a) Pro
|začátek září
|začátek listopadu
|Phone (4a)
|konec září
|začátek listopadu
|Phone (3a) Pro
|konec září
|začátek listopadu
|Phone (3a)
|konec září
|začátek listopadu
|Phone (2a)
|polovina října
|polovina listopadu
|Phone (2a) Plus
|polovina října
|polovina listopadu
|Phone (3a) Lite
|bez bety
|konec prosince
|Phone (4b)
|polovina prosince
|polovina ledna 2027
|Cmf Phone 2 Pro
|bez bety
|polovina ledna 2027
Nothing Phone (1), Phone (2) a Cmf Phone 1 se podle zveřejněných informací na Nothing OS 5.0 aktualizovat nebudou, protože už dosáhly konce své stanovené softwarové podpory. Celé nasazování stabilní verze má začít v polovině října na Phone (3) a skončit přibližně v polovině ledna příštího roku.
Jak se zapojit do otevřené bety Nothing OS 5.0?
Jakmile se beta program zpřístupní pro konkrétní model telefonu (viz tabulka výše), je nejprve dobré zazálohovat si důležitá data a zkontrolovat, zda zařízení používá nejnovější dostupný firmware. Aktualizace se ověřuje přes nabídku Nastavení > Systém > Aktualizace systému.
Poté postupujte následovně:
- Stáhněte si instalační apk soubor Nothing Beta Hub V2.0 z oficiálního webu (na stránce hledejte oranžové tlačítko Download)
- Nainstalujte si aplikaci Beta Hub
- Otevřete nabídku Nastavení > Systém > Nothing Beta a zvolte možnost Check Version
- Klepněte na možnost na Join Beta a dokončete registraci
- Po přihlášení klikněte na Go to Update a nainstalujte aktualizaci na nejnovější beta verzi
Pokud tlačítko Go to Update aktualizaci nenabídne, mělo by zafungovat ruční vyhledání přes nabídku Nastavení > Systém > Aktualizace systému. Při chybě během registrace může být podle zveřejněného návodu server pouze přetížený; v takovém případě se doporučuje registraci zopakovat po několika hodinách. Na závěr článku si dovolím přidat upozornění, že testovací beta software může obsahovat chyby, proto před jeho instalací nezapomeňte na zálohu důležitých dat.