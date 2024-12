Nothing OS 3.0 postavený na Androidu 15 představen! Tyto telefony se aktualizace dočkají ještě letos

Značka Nothing představila novou verzi svého operačního systému Nothing OS 3.0

Novinkou jsou přepracované widgety, vlastní galerie fotografií a nová typografie

Nothing Phone (2) a Phone (2a) dostanou nový systém ještě letos

Značka Nothing intenzivně pracuje na vlastní interpretaci systému Android 15, která ponese označení Nothing OS 3.0. Hotovo by mělo být už v tomto měsíci, kdy se finální verze dočkají první telefony, zbytek portfolia bude aktualizován na začátku příštího roku. Jaké novinky Nothing OS 3.0 přináší a které telefony se dočkají jako první?

Nothing OS 3.0: důraz na widgety a vlastní fotogalerie

Nové prostředí pro smartphony Nothing si stále udržuje svůj osobitý design, který výrobce dále rozvíjí. Inovována byla systémová typografie, která nyní zahrnuje větší množství fontů, kromě toho systém doznal úprav na spoustě míst. Zamykací obrazovku je nově možné podrobněji upravovat a umisťovat na ní rozličné widgety.

Widgety samotné se rovněž dočkaly několika vylepšení – nově je možné je sdílet s přáteli či rodinou, takže ostatní uvidí na svých telefonech to samé, co vy; musí však vlastnit telefon stejné značky. Novinkou je odpočítávací widget, který přehledně ukazuje, kolik času zbývá do vybrané události. Nothing OS 3.0 také využívá umělou inteligenci, například k automatickému kategorizování aplikací do složek, což má zefektivnit organizaci.

V Nothing rovněž vytvořili vlastní fotogalerii, takže už se nemusí spoléhat na řešení třetích stran. Aplikace obsahuje pokročilé vyhledávání a mnoho rozličných nástrojů pro úpravu, kreslení apod. Nový systém má být také lépe optimalizován, tudíž má být pocitově svižnější.

Kdy a na kterých smartphonech?

Nothing OS 3.0 má dorazit ještě do konce letošního roku na smartphony Nothing Phone (2) a Phone (2a), po Novém roce se pak dočkají majitelé Nothing Phone (1), Phone (2a) Plus a CMF Phone 1. Nothing slibuje další pravidelné aktualizace, skrze které bude systém postupně doplňován o další novinky.