Nokia X50 v přípravě. Konečně výkonný čipset, 120Hz displej a 108Mpx foťák

Smartphony Nokia zažívají v tomto roce drobný restart. Po odchodu produktového ředitele a globální tváře firmy Juho Sarvikase představila finská společnost HMD Global zbrusu nové portfolio tvořené třemi modelovými řadami C, G a X. Zatím se jedná smartphony z nižších cenových pater, koneckonců i vrcholový model Nokia X20 pohání „pouze“ slabší čipset Qualcomm Snapdragon 480. Zřejmě se ale blýská na lepší časy.

Nokia X50 bude lodí s vlajkou na půl žerdi

Podle informací serveru NokiaPowerUser chystá HMD Global výkonnější smartphone Nokia X50. Stále se nebude jednat o „plnotučnou“ vlajkovou loď, jakou bychom si od HMD přáli, ale o smartphone vyšší střední třídy určený do rukou pragmatického uživatele. Poznat to bude už na zvoleném čipsetu; telefon má totiž pohánět Snapdragon 775G (kódové označení SM7350), tedy ještě nepředstavený nástupce oblíbeného Snapdragonu 765G. Ten by měl být vyroben moderním 5nm procesem, přičemž jeho hlavním benefitem má být solidní výkon, efektivní chod a integrovaná podpora sítí 5G. Podle prvních benchmarků to vypadá na slušný nárůst ve výkonu; například Snapdragon 765G získává v AnTuTu skóre okolo 320 tisíc bodů, zatímco jeho chystaný nástupce zaznamenal 530 tisíc bodů.

Nokia X50 má také dostat do výbavy 6,5“ Quad HD+ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, pětinásobný fotoaparát obsahující hlavní 108Mpx snímač, optiku Zeiss a technologii OZO Audio, chybět nemá ani vysokokapacitní 6 000mAh baterie.

Nejdříve ve třetím kvartálu

Takto na papíře to vypadá velmi lákavě, ovšem horší to bude s dostupností; Nokia X50 má být představena až v druhé polovině letošního roku, přičemž víme, jak to má HMD Global s dodržováním termínů. Budeme rádi, když se dočkáme před letošními Vánoci.