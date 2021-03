Smartphony Nokia opouští po 15 letech globální tvář. Prosazoval Symbian, Windows i Android

Společnost HMD Global opouští její produktový ředitel a viceprezident pro podnikání v Severní Americe Juho Sarvikas. Jeho obličej se vybaví asi každému, kdo v posledních letech viděl představení některého z nových smartphonů Nokia, jeho minulost je však s legendární finskou značkou spjata mnohem více.

Juho Sarvikas byl jednou z hlavních součástí značky Nokia patnáct let. Jako produktový manažer stál za Nokií E61 a pomáhal rozšiřovat povědomí o platformě Symbian v Severní Americe. Poté v USA vedl i nástup telefonů Nokia Lumia, se kterými nakonec přešel k Microsoftu. Po uzavření mobilní divize se však k Nokii vrátil, a to skrze nově vzniklou firmu HMD Global, ve které působil jako produktový manažer.

After amazing 15 years with Nokia and HMD, I have made the tough decision that is time to move on. I'm so proud of what we have achieved together and know that the success of HMD & Nokia phones will continue. Follow @nokiamobile for Nokia Phones news. Thank you for everything 🙏 pic.twitter.com/ZyCIsu7ouV

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 26, 2021