Nokia inovuje celé své portfolio, na scénu se vrací písmenka. Přivítejte řady C, G a X

Společnosti HMD Global, jež vlastní práva na značku Nokia v případě mobilních telefonů, je stávající číselná řada malá. Proto se rozhodli zeštíhlit své portfolio a překopat celé číslování. Nyní se už nebudeme setkávat s číselnou řadou 4.X, 5.X či 6.X, ale novinou jsou písmena, doplněná o číslici. A hned na úvod ukázala Nokia také nové stroje. Co se pod řadami C, G a X ukrývá?

Řada C

Pod písmenem C budeme nacházet ty nejlevnější Nokie, které cíli na nenáročné zákazníky. Předností „céčkových“ Nokií má být minimálně dvouletá softwarová podpora v případě bezpečnostních aktualizací, celodenní výdrž na baterii, odlehčený operační systém, přísnější testování výdrže a cena mezi 60 až 130 dolary (cca 1 400 – 2 900 korun). Poodhaleny byly dva modely – C10 a C20.

První vlaštovkou dostupné řady je Nokia C20. Ta dostala displej o velikosti 6,5″ s HD+ rozlišením, osmijádrový procesor SC9863a, 1/2 GB RAM, 16/32 GB vnitřní paměti, 5Mpx zadní fotoaparát, 5Mpx selfie fotoaparát, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, vyměnitelnou baterii o kapacitě 3 000 mAh, 3,5mm jack či starší konektor micro USB. Operačním systémem je Android 11 v odlehčené verzi Go. Cena odpovídá výbavě – 89 euro (cca 2 400 korun).

O dostupnějším modelu C10 bohužel nemáme žádné informace a je velmi pravděpodobné, že se stejně jako celá řada C do našich končin vůbec nedostane. To každopádně není velké překvapení, neboť „céčka“ jsou zaměřena především na rozvojové trhy.

Řada G

Řada pod písmenem G má nově označovat jakousi střední třídu Nokie. „Géčka“ se zaměřují na kvalitní zpracování, softwarovou podporu trvající minimálně 2 roky pro aktualizace systému a 3 roky pro bezpečnostní aktualizace, až třídenní výdrž na baterii a cenu pohybující se mezi 110 – 300 dolary (cca 2 500 – 6 700 korun).

Prvním pánem na holení je Nokia G10. Z výbavy se můžeme těšit na 6,5″ HD+ displej, osmijádrový MediaTek G25, 3/4 GB RAM, 32/64 GB vnitřní paměti, baterii s kapacitou 5 050 mAh, USB-C, 3,5mm jack, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku či Android 11.

Zadní stranu okupuje trojice fotoaparátů, přičemž hlavní má 13 Mpx a je doprovázen tradiční dvojicí makro/bokeh, jenž mají oba 2 Mpx. Na přední straně najdeme ještě 8Mpx selfie fotoaparát.

Hardwarové parametry Nokia G10 Systém: Android 11 Rozměry: 164,9 x 76,0 x 9,2 mm , Hmotnost: 194 gramů Čipset: MediaTek G25, octa-core, 8x A53 2,0GHz RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,52", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, portrétový , Přední kamera: 8 Mpx, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5050 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Druhým představeným modelem je Nokia G20. Ta nabídne 6,5″ HD+ displej, osmijádrový procesor MediaTek Helio G35, 4 GB RAM, 64/128 GB vnitřní paměti, baterii s kapacitou 5 020 mAh, USB-C či odemykání s pomocí čtečky otisků prstů. Na zadní straně se ukrývá čtveřice fotoaparátů.

Hlavní má 48 Mpx, širokoúhlý 5 Mpx a nechybí ani známá dvojice makro/bokeh shodně po 2 Mpx. Přední selfie fotoaparát dostal 8 Mpx. Operační systém je plnohodnotný Android 11. Cena je stanovena na 159 euro (cca 4 200 korun).

Řada X

Písmeno X má vyjadřovat to nejlepší, co Nokia dokáže nabídnout. Jejich předností má být minimálně tříletá softwarová podpora pro velké systémové aktualizace, partnerství se třetími stranami, jako je Zeiss či Pixelworks, několikadenní výdrž na baterii, podpora sítí 5. generace či cena začínající na 250 dolarech (cca 5 500 korun). Zajímavostí je ochranný kryt v balení, který je 100% kompostovatelný.

Prvním mušketýrem je Nokia X10. Telefon disponuje 6,67″ Full HD+ displejem, procesorem Snapdragon 480 s podporou 5G, 4/6 GB RAM, 64/128 GB vnitřní paměti, baterií s kapacitou 4 470 mAh, USB-C, 3,5mm jack konektorem, Bluetooth 5, čtečkou otisků prstů ve vypínacím tlačítku, OZO audio s aptX/aptX HD, odolností IP52, NFC či Androidem 11. Fotoaparáty jsou na zadní straně 4 – hlavní 48 Mpx, širokoúhlý 5 Mpx a dvojice makro/bokeh se 2 Mpx. Přední strana dostala selfie fotoaparát s 8 Mpx. O optiku se postarala firma Zeiss.

Hardwarové parametry Nokia X10 Systém: Android 11 Rozměry: 168,94 x 79,7 x 9,1 mm , Hmotnost: 210 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 480, octa-core, 2 GHz Kryo 460 RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, PDAF Druhý fotoaparát: 5 Mpx,, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro , Přední kamera: 8 Mpx, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4470 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Letošní „vlajkovou lodí“ bude smartphone Nokia X20. U ní se můžeme těšit na 6,67″ Full HD+ displej, procesor Snapdragon 480 s 5G, 6/8 GB RAM, 64/128 GB vnitřní paměti, baterii s kapacitou 4 470 mAh, USB-C, 3,5mm jack, OZO audio a aptX/aptX HD, NFC, Bluetooth 5, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku či Android 11. Fotoaparáty jsou 4, konkrétně hlavní 64Mpx snímač, 5Mpx širokáč a dvojice makro/bokeh po 2 Mpx. Optiku si v tomto případě vzal na starost Zeiss. Na přední straně je ještě 32Mpx selfie fotoaparát.

Hardwarové parametry Nokia X20 Systém: Android 11 Rozměry: 168,94 x 79,7 x 9,1 mm , Hmotnost: 220 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 480, octa-core, 2 GHz Kryo 460 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, PDAF Druhý fotoaparát: 5 Mpx,, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro , Přední kamera: 32 Mpx, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4470 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Cena a dostupnost

Ačkoli Nokia představila kompletní inovované portfolio, na české ceny byli Finové poměrně skoupí. Jakmile budou známy české ceny nových Nokií a jejich dostupnost na našem trhu, budeme vás informovat.