Nokia G50 zaujme obřím displejem, 5G a tříletou softwarovou podporou

Společnost HMD Global, výrobce telefonů Nokia, představila nový telefon spadající do řady G. Zájemce Nokia G50 láká především na velký displej, dobrou výdrž na baterii, podporu sítí 5. generace či softwarovou podporou, která má trvat minimálně tři roky.

Přední straně dominuje 6,82″ HD+ displej s jasem 450 nitů a decentním výřezem pro 8Mpx selfie kameru. Uvnitř se nachází čipset Qualcomm Snapdragon 480, který doplňuje 4/6 GB RAM a 64/128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 512 GB.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, 5G, všechny relevantní polohové systémy, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, USB-C, 3,5mm audio konektor, NFC či baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 18W nabíjení. Zadní straně dominuje trojice fotoaparátů, konkrétně hlavní 48Mpx snímač, 5Mpx širokoúhlý objektiv a 2Mpx fotoaparát pro bokeh efekt. To vše se vešlo do těla o rozměrech 173,8 x 77,6 x 8,8 milimetrů a hmotnosti 220 gramů.

„Od prvního dne je naším posláním zpřístupnit všem po celém světě kvalitní mobilní technologie. Jsme nesmírně hrdí na to, že s telefonem Nokia G50 se 5G dostane do kapes ještě více lidem, a to navíc se špičkovou podporou a s precizním zpracováním. Chceme také lidem umožnit, aby mohli svůj telefon využívat co nejdéle a aby tak pomohli snížit svou uhlíkovou stopu,“ řekl Florian Seiche, generální ředitel HMD Global.

HMD Global bohužel neupřesnilo ani dostupnost, ani cenu nově představené Nokie G50.