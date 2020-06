Nixplay Seed HD recenze: fotorámeček pro 21. století

Digitální fotorámečky byly svého času velmi populární. Přiznejme si ale, že se velmi často nejednalo o žádný výkřik moderní techniky. Nízké rozlišení a málo funkcí mohly spoustu uživatelů odradit, čehož si ale byla velmi dobře vědoma americká společnost Nixplay. Jejich fotorámeček Seed jsme u nás již testovali, nyní se nám do redakce dostala nová verze s přídomkem HD a já vám v dnešní recenzi prozradím, co nového nabízí a zda se vyplatí za ni připlácet?

Snadné párování a nastavení

První zapnutí se neobejde bez konfigurace. Rámeček využívá Android neznámé verze, který nemáte možnost poznat (leda byste opravdu moc chtěli a rýpali se v softwaru hlouběji). Nad ním totiž běží prostředí označované jako Nixplay OS 7, která vás do klasického Androidu nepustí. Je škoda, že aplikace na rámečku není v češtině, mobilní aplikace pro odesílání fotografií naopak naší mateřštinu ovládá.

Aby vše fungovalo tak, jak má, je nutné jej připojit k Wi-Fi. Vzhledem k absenci dotykového displeje ovládání probíhá skrze jednoduchý dálkový ovladač. Ten má dostatečně velká tlačítka, takže s ovládáním nebudou mít problém ani dříve narození uživatelé. V posledním kroku už jen stačí rámeček spárovat s účtem v mobilní aplikaci a můžete nahrávat fotografie.

Kromě připojení k Wi-Fi je také nutné, aby byl rámeček neustále připojen ke zdroji energie – ideálně ze zásuvky, ale rámeček zvládá i z 5V USB. Škoda, že do něj výrobce neintegroval baterii pro případy, kdy chcete rámeček přenášet nebo jen tak někomu ukázat bez nutnosti být neustále nablízku zásuvce.

Displej a přehrávání

Jednou z největších změn oproti předchůdcům je rozlišení. V případě námi testovaného 10,1″ displeje je to 1280 x 800 px, přičemž jsou k dispozici i větší velikosti (13,3″ a 15,6″), které mají rozlišení Full HD. Poměr stran je příjemných 16:10, takže nebudete mít problém se zobrazením většiny fotografií z mobilního telefonu.

Paradox je, že nejmenší 9,7palcová varianta fotorámečku disponuje nejvyšším rozlišením – 2048 x 1536 px (2K) a poměrem stran 4:3. Úroveň jasu se u jednotlivých modelů pohybuje v rozsahu 250 – 400 cd/m2. Kompletní srovnání parametrů jednotlivých rámečků najdete na webu výrobce.

Kapacita vnitřní paměti je 8 GB, ale část z ní zabírá operační systém, takže pro fotky je fakticky dostupných zhruba 5 GB. Pouze 15,6″ rámeček disponuje 16GB interní pamětí. Jednotlivé fotografie se z cloudu ukládají do vnitřní paměti. Pakliže by vám došlo místo, rámeček umí promazat interní úložiště o dlouho nezobrazené fotografie, přičemž znovu si je můžete stáhnout, kdykoli na ně budete mít chuť.

Rámeček kromě zobrazování fotografií ve formátu JPEG/JPG/PNG umí přehrávat i patnáctivteřinová videa. Také původní verze fotorámečku disponovala repráčky, nicméně ty byly spíše průměrné kvality. V HD verzi se repráčky (2 x 2 W) znatelně zlepšily. Kvalita zobrazení je na dobré úrovni, barvy jsou živé a fotky jsou dobře pozorovatelné.

Ještě jedna poznámka k repráčkům. Nejen, že doznaly znatelného vylepšení, ale nově můžete skrze Bluetooth také přehrávat hudbu přímo z vašeho telefonu či počítače. Využití fotorámečku pro přehrávání hudby je diskutabilní, nicméně funkce navíc rozhodně není něco, na co bych si stěžoval. A reproduktory samozřejmě využijete při přehrávání krátkých klipů.

Nahrávání fotografií

Nahrávání fotografií do fotorámečku Nixplay je díky propracované mobilní aplikaci velice snadné. Z galerie si vyberete, které snímky chcete synchronizovat (maximálně jich lze vybrat 10 najednou), přiřadíte je do seznamu a potvrdíte. Ke každé fotografii lze rovněž přidat vlastní text, bohužel bez populárních emoji. 15vteřinové klipy lze nahrávat pouze po jednom a v případě delšího videa můžete rovnou využít možnost oříznutí.

Kromě aplikace můžete fotografie nahrávat i přes webové rozhraní, a stejně tak na webu můžete pracovat se skupinami fotografií či přesouvat/mazat jednotlivé fotky. V případě, že vlastníte více fotorámečků, můžete si vybrat, které fotky se na kterém mají zobrazovat. Nově nahrané fotografie (a videa) se v rámečku zobrazí během několika vteřin od odeslání.

Ve webovém rozhraní můžete svůj účet propojit s dalšími online zdroji fotek. Kromě Facebooku a Instagramu jsou to například Google Fotky, Dropbox čí Flickr. Prakticky kdekoli můžete nastavit automatické vypnutí či zapnutí, zobrazování popisků, přechodových efektů či dobu, po kterou se má jedna fotografie zobrazovat. Nixplay lze používat jak vertikálně, tak horizontálně.

Fotorámeček Nixplay má integrovaný pohybový senzor, který detekuje, zda se v místnosti někdo nachází. Pokud ne, můžete si nastavit automatické uspání po uplynutí určité časové doby. Jakmile se k fotorámečku přiblížíte, umí se taktéž zapnout a začít zobrazovat fotografie. Rámeček samozřejmě můžete kdykoliv probudit či uspat skrze dálkový ovladač.

Pokud se o používání rámečku a jejich softwaru chcete dozvědět více, mrkněte se na naši předchozí recenzi, kde se popisu podrobně věnujeme.

Závěrečné hodnocení

Je pozitivní, že Nixplay na svých fotorámečcích pracuje a neustále je vylepšuje. Nová verze s přídomkem HD přináší především vyšší rozlišení, kvalitnější reproduktory a možnost přehrávat hudbu, což jistě nejeden uživatel ocení. Na výběr je stále z většího počtu velikostí i rozlišení, takže si jistě každý najde to své pravé ořechové.

Negativ příliš mnoho fotorámeček Nixplay nemá, ono přeci jen od jednoúčelového zařízení příliš mnoho neočekáváte a to, co má Nixplay Seed HD zvládat, zvládá dobře. Pokud vaše prarodiče nebo jiný člen rodiny nedisponují počítačem či přístupem k sociálním sítím, je takový fotorámeček ideální možností, jak s nimi sdílet fotografie a videa z vašich cest, dovolených a dalších zážitků.

Nejjednodušší je objednat jej z Německa či Velké Británie

I když se jedná o americkou firmu, rámeček si bez problémů můžete objednat i do České republiky (u nás tyto rámečky zatím žádný prodejce oficiálně nenabízí). Z globální verze webu Nixplay.com to ale nepůjde, tam zasílají pouze po Spojených státech. Stačí se ale přepnout na britskou či německou verzi obchodu, kde za poplatek 10 eur zasílají i do České republiky a na Slovensko (doručení trvá zhruba 3 až 4 dny).

Tip: Webové stránky Nixplay se vyplatí sledovat. Výrobce zde při různých příležitostech (Den matek/otců…) často nabízí až 30% slevy na nákup rámečků. Nyní slevu nabízí britská verze e-shopu s platností do 21. června.

Bariérou nicméně může být poměrně sebevědomá cena, která startuje na 179,99 euro (4 800 Kč) u 10,1″ modelu (HD rozlišení). 9,7″ Nixplay s 2K displejem vyjde na 279,99 euro (7 500 Kč), 13,3″ s Full HD rozlišením se prodává za 229,99 euro (6 100 Kč). Největší, 15,6″ rámeček se na britské a německé verzi webu neprodává.

Kromě vysoké ceny dávám záporné body i za absenci vlastní baterie; někomu rovněž může vadit fakt, že displej není dotykový. I tak jsou ale rámečky od Nixplay jsou aktuálně to nejlepší, co si v tomto segmentu můžete pořídit.