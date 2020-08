Nintendo prý na příští rok chystá výkonnější konzoli Switch s podporou rozlišení 4K

Nintendo pracuje na výkonnějším modelu své hybridní konzole Switch, který bude „umět“ rozlišení 4K. Uveden na scénu má být někdy v příštím roce. Tvrdí to tchajwanský web Economic Daily News a agentura Bloomberg.

Podle webu nová konzole nenabídne jen vyšší výkon (pravděpodobně díky novému čipu; současný Switch pohání pět let starý čip Tegra X1) a vyšší kvalitu obrazu, ale i „vylepšené formy interaktivity“. Co se tímto přesně myslí, není jasné, není však vyloučeno, že půjde o nové funkce ovladače.

Podle informací Bloombergu by nový model mohlo doprovodit větší množství her, jak z dílny Nintenda, tak třetích stran. Teoreticky by to mohly být již oznámené, ale zatím nevydané tituly jako pokračování hitu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid Prime 4 nebo No More Heroes 3.

O tom, že Nintendo pracuje na výkonnějším Switchi schopným rozlišení 4K, není slyšet poprvé. Poprvé s tímto tvrzením přišel začátkem roku analytik Serkan Toto ze společnosti Kantan Games. To však vzápětí japonský videoherní obr vyvrátil s tím, že vydat nový model letos neplánuje. Tímto vyjádřením každopádně nevyloučil jeho vydání někdy v budoucnu. A s ohledem na to, že koncem roku má dorazit nová generace konzolí Playstation a Xbox, příští rok dává smysl.

Zatím dvě varianty

Switch se od svého vydání začátkem roku 2017 dočkal dvou variant – odlehčené verze Switch Lite a verze s lepší výdrží baterie. Dosud se jej prodalo 61 milionu kusů.